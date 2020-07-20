Orta Toroslar'da 23 milyon yıllık deniz canlılarına ait fosiller bulundu
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Orta Toroslar'da 23 milyon yıllık deniz canlılarına ait fosiller bulundu

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Yasin İlemin, Orta Toroslar'da 2 bin metrede bir deniz kestanesi fosili buldu.

Orta Toroslar'da 23 milyon yıllık deniz canlılarına ait fosiller bulundu
20.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:11

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Yasin İlemin, Orta Toroslar'da 2 bin metrede bir deniz kestanesi fosili buldu. Jeoloji profesörlerine göre, bölgede çok sık rastlanılan bu fosillerin 'Miyosen' denizinden olduğu ve 15- 23 milyon yaşlarında olduğu açıklandı.

Türkiye'de yaban hayatı ve yabani kedi türlerinden karakulak ve vaşak ile ilgili araştırmalarıyla tanınan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Yasin İlemin, Orta Toroslar'da Karaman ve Mersin arasındaki alanda yürüttüğü saha çalışmasında, 2000 metre yükseklikte deniz canlıları fosilleri buldu. Dr. İlemin, alanda yırtıcı türler ve bunların yerde bıraktığı izleri araştırırken deniz kabuğu, deniz kestanesi, deniz minaresi ve mercan gibi canlılara benzeyen taşlaşmış şekiller dikkatini çekti.

Bunları eline aldığında fosil olduğunu anladığını belirten Dr. İlemin, "Torosların Anadolu'nun jeolojik değişimi sürecinde denizden yükseldiğini ve bu alanların geçmiş jeolojik devirlerde deniz tabanı olduğu biliyordum ve okumuştum. Aslında bu olay jeologlar ve coğrafyacıların bildiği bir durum. Ancak beni heyecanlandıran, bölgede yaşayan biyoçeşitliliği araştırırken milyonlarca yıllık fosillere denk gelmem oldu. Bu bize Anadolumuzun biyoçeşitlilik açısından ne kadar değerli ve adeta bir doğa tarihi ve biyolojik çeşitlilik müzesi olduğunun başka bir kanıtıdır" dedi.Milyonlarca yıl yaşındaki fosil fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gören Dr. İlemin, "Bu heyecanımı Twitter hesabımda paylaştım. Paylaşımım 2.4 milyon görüntüleme ve 44 bin beğeni aldı. İnsanımız temel bilimlere aslında çok meraklı. Takipçilerim yoğun bir şekilde buldukları fosilleri paylaşmış. Ülkemizde doğa ve temel bilimlere ilgi arttıkça gelecekte daha da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Biyoloji, fizik, kimya, jeoloji gibi temel bilim dalları bilgi üreten, mühendislik ve uygulamalı bilim dallarına bu bilgiyi sunan dallardır. Daha sonra bu bilgi ile teknoloji gelişir" diye konuştu.15-23 MİLYON YIL YAŞINDAFosillerle ilgili değerlendirmede bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Paleontoloji uzmanı Prof. Dr. Yeşim Büyükmeriç, fosillerin Miyosen denizinden ve 15-23 milyon yaşlarında olduklarını açıkladı. Prof. Dr. Büyükmeriç, bunların denizkestanesi, karından bacaklı ve midye olduğunu söyledi.MUT HAVZASI MİYOSEN DENİZİAkdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği'nden Prof. Dr. Erdal Koşun, jeolojik kayıtlarda Karaman'dan Mut havzasına kadar, esasen Mut havzasında yayılımı olan Miyosen denizinin canlılarına ait fosiller olduğunu söyledi. Orta miyosen denilen jeolojik döneme ait kalıntılar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Koşun, "Bu da Miyosen dönemindeki denizin oraya kadar ulaştığının göstergesi. Günümüzden yaklaşık 13-15 milyon yıl önceki denizin izleri" dedi.Bölgede yüksek lisans tezi çalışması sırasında buldukları denizkestanesi ve midye fosili olduğunu da belirten Prof. Dr. Koşun, "Bu fosiller de aynı bölgeden. Bilimsel adı echinid, yöresel adı denizkestanesi. Denizyıldızı veya karadiken diye Antalya civarında bilinen canlıların fosilleri. Denizde yaşamış günümüzden 13 milyon yıl önce bir midye fosili. Bunlar jeolojik çalışmalarda çok önemli. Bize Miyosen diye bahsettiğimiz denizin yaşını verme imkanı sağlıyor bu tip fosiller. Deniz oraya ne zaman gelmiş, günümüzden kaç milyon yıl önce gelmiş onu bulmamızı sağlıyor" diye konuştu.

2 bin metre gibi yükseklikte bulunma sebeplerinin denizin o yükseklikte olduğu anlamını taşımadığını da dile getiren Prof. Dr. Koşun, "Tektonizma dediğimiz bir olay var, sürekli jeolojik materyaller tektonizma sebebiyle yükselebilir de çökebilir de. Dolayısıyla bunları dağın başında, bugünkü coğrafyada 2 bin metre yükseklikte bulmamız denizin 13 milyon önce 2 bin metre yükseklikte olduğu anlamını taşımıyor. Gayet doğal, 1000-2 bin metrede olabilir. Batı Toroslar'da Beydağlar'ında mesela mezoik yaşta, günümüzden 60-65 milyon önceki denizin fosilleri de var" dedi.


Kaynak: DHA

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