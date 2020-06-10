Orta Çağ'ın ünlü kalesi "Namrun" ziyaretçilerini bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Orta Çağ'ın ünlü kalesi "Namrun" ziyaretçilerini bekliyor

Geçmişi Hitit ve Asur medeniyetlerine uzanan, Orta Çağ dönemindeki birçok imparatorluk ve devletin savunma amaçlı kullandığı Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki tarihi Namrun Kalesi, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

10.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:10

Geçmişi Hitit ve Asur medeniyetlerine uzanan, Orta Çağ dönemindeki birçok imparatorluk ve devletin savunma amaçlı kullandığı Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki tarihi Namrun Kalesi, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Toros Dağları'nın eteklerindeki ilçenin 1600 rakımdaki Namrun Kalesi, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu gözetiminde Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla turizme kazandırıldı.

Yürüyüş alanları ve seyir terasıyla restore edilen tarihi kaleye, 400 merdivenin çıkıldığı zorlu yolculuğun ardından ulaşılabiliyor.

Üzerinde yığma taş duvar izleri bulunan, 40 metre yüksekliğindeki sarp uçuruma sahip kale, 3 ile 10 metreye ulaşan doğal kayalardan oluşuyor.

Tepesinde Türk bayrağının bulunduğu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının maketinin de yer aldığı kale, fotoğraf tutkunlarına eşsiz görüntü imkanı sağlıyor.

Orta Çağ döneminde üç dağlık vadinin kesişme noktasındaki stratejik bir konumda inşa edildiği resmi kaynaklara geçen tarihi kalenin, Hititler, Asurlar tarafından "İllibru" olarak bilindiği, daha sonra Bizans, Kilikya Ermeni Krallığı, Karamanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuk Devleti ve Osmanlı Devleti yönetiminde savunma amacıyla kullandığı biliniyor.

Dış duvarlarında Ermeni ve Bizans dönemi mimari özelliklerinin bulunduğunu kale, tarihin mimarisini günümüze taşıyor.

"Vatandaşlarımız rahatlıkla kaleyi gezebilir"

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Namrun Kalesi'nin, bölgenin birçok medeniyete ev sahipliğini yaptığını gösteren en önemli tarihi kalıntı olduğunu söyledi.

Tarihteki birçok imparatorluğun kaleyi sığınak olarak kullandığını belirten Tepebağlı, "Tarihi belgelerde 1061'li yıllara kadar burada ikamet eden insanlardan bahsediliyor. Namrun Kalesi'nin etrafında bir yerleşim var. O yerleşim yerlerinin büyük bir bölümü yıkılmış durumda. Valiliğimizin desteğiyle ana bina restore edilerek turizme açıldı. Kalenin yürüyüş yolları ve kısmi olarak seyir teraslarıyla ilgili yapım süreci bitti. Vatandaşlarımız rahatlıkla kaleyi gezebilir." ifadelerini kullandı.

Tepebağlı, tarihi kalenin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme süreciyle ziyaretçilere açıldığını dile getirerek, kale ve çevresinin doğa ve fotosafari tutkunları için elverişli bir yapıya sahip olduğunu aktardı.

Bölgenin sıcak hava şartlarından bunalan vatandaşlara serinleme imkanı tanıdığını anlatan Tepebağlı, şunları kaydetti:

"Namrun ilçemizin tam ortasında, her tarafa hakim olan bir kale. Yukarı çıkıldığında her yeri kuş bakışı görebiliyorsunuz. Tarihi çok eski yıllara dayanıyor, tamamen doğal bir kale. İkinci bir etaba başlıyoruz, Valiliğimizin desteğiyle kafeterya yapacağız. İnsanlarımız kaleye çıktığı zaman ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve seyir terasında Çamlıyayla'yı seyredip güzel fotoğraflar çekebilecekler. İlerleyen etaplarda teleferik ve asansörle ulaşmak için projelerimiz de var."

Tepebağlı, devam edecek olan tüm restore çalışmalarının tarihi dokuya zarar vermeden yürütüleceğini sözlerine ekledi.

Orta Çağ'ın ünlü kalesi 'Namrun' ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada Haber
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Haber
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Kahvehanede oturanların masasına yılan düştü
Kahvehanede oturanların masasına yılan düştü
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs bulaştırıyor
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs...
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi
Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Musa Farisoğulları
Magazin Hande Erçel Fatma Girik Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Orta Çağ'ın ünlü kalesi "Namrun" ziyaretçilerini bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 12:38:38. #1.15#
title