Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Fransa'nın başkentinde bulunan Orsay Müzesi, yaşanan bir skandalla gündeme geldi. Genç bir kadın, sosyal medya hesabından isyan ederek, göğüs dekoltesi sebebiyle müzeye alınmadığını öne sürdü. Müze yönetimi, yaşanan durumdan dolayı özür diledi.

Fransa'nın dünyaca ünlü Orsay Müzesi'nde kıyafetindeki dekolte yüzünden içeri alınmadığını söyleyen Jeanne isimli kadının isyanı sosyal medyada yayılınca, müze yönetimi özür dilemek zorunda kaldı.

GÖĞÜS DEKOLTESİNİ UYGUNSUZ BULDULAR

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Orsay Müzesi, yaşanan talihsiz bir olayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Daily Star'ın haberine göre Jeanne isimli 22 yaşındaki bir kadın, arkadaşıyla birlikte müzeyi gezmek istedi. Biletlerini alan ve girişe doğru ilerleyen ikiliden Jeanne güvenlik tarafından durduruldu. Jeanne'nin iddiasına göre güvenlik ekibi kıyafetindeki göğüs dekoltesini uygunsuz bularak müzeye girişine izin vermedi. Üzerine ceketini giymesi söylenen Jeanne, bunu uyguladıktan sonra müzeye girebildi.

"GÖĞÜSLERDEN İBARET DEĞİLİM"

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan genç kadın, "Girişte durdurulunca herkes bariz bir şekilde göğüslerime bakıyordu. Beni görünüşümle yargılayan insanlarla karşı karşıya kaldım. Bütün yaz giydiğim normal bir elbiseydi. Ben sadece bir beden ya da göğüslerimden ibaret değilim" ifadelerini kullandı.

MÜZE YÖNETİMİ ÖZÜR DİLEDİ

Jeanne'nin paylaşımı kısa sürede hızla yayılırken, müze yönetimi de açıklama yapmak zorunda kaldı. Yaşananlardan dolayı üzüntü duyduklarını belirten müze yetkilileri, genç kadından özür dilediklerini duyurdu.