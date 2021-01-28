Örsan Öymen kimdir? Örsan K. Örmen kim, kaç yaşında ve nereli? Örsan Örmen ne iş yapıyor?
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Örsan Öymen kimdir? Örsan K. Örmen kim, kaç yaşında ve nereli? Örsan Örmen ne iş yapıyor?

28.01.2021 00:54 | Son Güncelleme: 28.01.2021 01:02
Örsan Öymen kimdir? Örsan K. Örmen kim, kaç yaşında ve nereli? Örsan Örmen ne iş yapıyor?

Örsan Örmen, bu gece saat 23:00'te Halk TV'de Şirin Payzın, Kadri Gürsel ve Emin Çapa'nın programında televizyonda canlı yayına konuk oldu. Programda sözleri ve yaptıkları yorumlarlar dikkat çeken Örsan Örmen internette merak edildi. Peki, Örsan Öymen kimdir? Örsan Örmen kim, kaç yaşında ve nereli? Örsan Örmen ne iş yapıyor?

Felsefeci, yazar, Öğretim Üyesi, Profesör ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı kimlikleriyle tanınan Örsan Öymen, bu akşam Halk TV'de Şirin Payzın, Kadri Gürsel ve Emin Çapa'nın programına konuk oldu. Sosyal medyada merak edilen Örsan Öymen kimdir? Örsan K. Örmen kim, kaç yaşında ve nereli? Örsan Örmen ne iş yapıyor? sorularının yanıtlarını yazımızdan bulabilirsiniz.

ÖRSAN ÖYMEN KİMDİR?

Örsan Öymen 20 Ağustos 1965 yılında doğdu ve 56 yaşındadır. Profesör Dr. Örsan Öymen, Feyziye Mektepler Vakfı Işık Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe bölümünde, Yüksel Lisansını New York Üniversitesi'nde Felsefe ve Doktorasını da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe alanında yapmıştır.

Örsan Öymen, ayrıca yazdığı kitaplarla da tanınmaktadır. Örsan Öymen kitapları şunlardır:

  • "Tanrı Var Mıdır?"
  • "Mutluluk Felsefesi",
  • "Felsefi Yazılar"
  • "Karanlık Yıllar"
  • "Atatürk: Bir Liderin Siyasal Düşünce Yapısı"
  • "Hume"
  • "Varlık ve Kuşku"
  • "Varoluşsal Aforizmalar"
  • "Karanlıktan Yağan Kar"
  • "Yaşayan Ölüm"
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