Ormanya'da doğal ortamda anne kuş ile yılanın mücadelesi kamerayla görüntülendi Kocaeli'de Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da, ziyaretçiler, oluşturulan kuş gözlem alanı ve park içine yerleştirilen yuvalar sayesinde yaban hayatına "misafir" oluyor.

Kocaeli'de Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da, ziyaretçiler, oluşturulan kuş gözlem alanı ve park içine yerleştirilen yuvalar sayesinde yaban hayatına "misafir" oluyor.

Ziyaretçiler, doğayı yakından tanıma fırsatı bulabildikleri Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki kuş gözlem alanında sığırcık, kızıl gerdan, sıvacı, ispinoz, ağaçkakan, büyük baştankara, küçük baştankara, sarıasma, bülbül, saka gibi çok sayıda kuş türünü gözlemleme imkanı buluyor.

Alana yerleştirilen, giriş açıklıkları kuş türüne göre farklılık gösteren yuvalarda da kuşların yaşamları yakından incelenebiliyor.

Yerleştirilen 32 yuvadan 8'inin içi, kameralar aracılığıyla görüntülenerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden canlı olarak kuş gözlemi yapmak isteyenlere önemli fırsat sunuyor.

Kuşların yuvalarını korumak için zaman zaman yırtıcılara karşı verdikleri amansız mücadeleler de bu sayede kayıt altına alınıyor.

Sığırcık yuvasından elde edilen bir görüntüde, yuvaya giren, yaklaşık 1 metre uzunluktaki damalı su yılanının (natrix tessellata), yavrularını korumak isteyen kuşun müdahalesiyle yuvadan uzaklaştırılması kaydedildi.

Yuvalar kuş türlerine göre tasarlandı

Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuş yuvalarıyla asıl amaçlarının insanlarla doğa arasındaki etkileşimi biraz daha artırmak olduğunu söyledi.

Bunu canlı bağlantısı olan, canlı olarak izlenebilen kuş yuvalarıyla sağlamaya çalıştıklarını belirten Alioğlu, "Kuş yuvalarımız teknik açıdan, büyük baştankara, sığırcık, küçük baştankara, sıvacı ve benzeri kuş türlerine göre tasarlanmış yuvalardır. Alanın içindeki bu kuşlar için özel yuvalar tasarladık. Onlar için özel derken, delik çaplarını türe göre ayarladığımız kuş yuvalarımız var." dedi.

Temel amaçlarının, vatandaşlarla doğa, yaban hayatı arasındaki etkileşimi artırarak daha yakından tanınıp sevilmesine, keşfedilmesine fırsat sunmak olduğunu vurgulayan Alioğlu, yuvaların yanı sıra alana zengin yem çeşidi ve kuşların yuva yapmalarını kolaylaştıracak, içinde çaput, halat, liken, saman, yosun gibi malzemeler bulunan istasyonlar da yerleştirdiklerini kaydetti.

Sığırcıkla yılanın mücadelesi

Alioğlu, yuvalara yerleştirilen kameralarca kaydedilen görüntüde, yılanın girdiği yuvadaki sığırcığın yuvasını ve yavrularını koruma mücadelesine ilişkin ise şunları aktardı:

"Kuş yuvalarını canlı olarak bizler de takip ediyoruz. Yaklaşık 2 hafta önce sığırcık kuş yuvasının bulunduğu alanda yuvaya, alanımızda yaşayan, zehirsiz, natrix tessellata (damalı su yılanı) tarafından bir müdahale oldu. Bunu kameralar aracılığıyla canlı olarak takip ettik, tabii ki bir müdahalemiz olmadı, çünkü doğa içinde zaten binlerce kuş ya da farklı bir hayvan türünde bu tür müdahaleler oluyor. Doğal seleksiyon dediğimiz, doğanın kendini yenileyebilmesi için çok önemli bir fırsat olan bu duruma bir müdahalemiz gerçekleşmedi. Yılan, yuva içine müdahale etti, birkaç yavruyu yedi ama sığırcığın mücadelesi görülüyor. Yuvasını korumaya devam etti, diğer yavrularını yetiştirmeyi sürdürüyor. Yılan iki gece daha yuvaya girmeye çalıştı. Bu durumda sığırcık da yavrularını korumak için anne içgüdüsüyle müdahalesinde bulundu, yılan bir süre sonra yuvadan ayrılmak zorunda kaldı."

Yaşananların tamamen doğal bir durum olduğunu dile getiren Alioğlu, "Doğal seleksiyon dediğimiz, biyolojik dengenin korunması için hayvanların zayıf olanlarının yuvadan atılması, zayıf olanın sürüden çıkartılması gibi güçlü, yırtıcı olanın bir diğerini yemesi de buna bir örnek. Bu müdahale edilebilecek bir durum değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu doğanın kendi içinde, kendisini korumaya yönelik bir hareket. Vatandaşlarımızın da bu konuyu böyle değerlendirmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA