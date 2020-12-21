Ormanlı merkezi şantiyeye döndü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi merkezinde alt yapı ve üst yapı çalışmaları başlatıldı.

Ormanlı Beldesi'nde belediye ekipleri bu sabah saatlerinden itibaren çarşı merkezindeki cadde ve sokaklarda ki su ve kanalizasyon hatları ile kilit parke yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Ormanlı Beldesi merkezinin daha modern bir görünüme kavuşacağını ve alt yapıdaki sorunlarında giderilmiş olacağını ifade etti. Başol yapılan çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Ormanlı Belde merkezimize toplamda 3 bin 400 metrekare parke çalışması yapacağız. Parke ile birlikte eskiyen kanalizasyon hatlarının tamamı yenilenecek. Ayrıca su hatlarında da yenileme yapıyoruz. Hemen akabinde de parke çalışmaları devam edecek. Klasik parkeden ziyade daha renkli ve da modern parkeler döşenecek. Böylece hem Ormanlı halkının yaşamını kolaylaştırmış olacağız hem de beldemiz çok daha güzelleşecek. Çalışmalarımız bu gün itibari ile Sinitli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde başladı ve yaklaşık 1 ay boyunca devam edecek. Bu çalışmaların şimdiden tüm Ormanlı halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımız sırasında verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı halkımızdan özür diliyoruz. Bizler daha güzel bir Ormanlı için göreve geldiğimiz ilk günkü heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ormanlımıza tüm alanlarda yeni hizmetler kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. 2020 yılında güzel hizmetlere imza attık ancak 2021 yılında bu hizmetlerimiz daha da artacak. Gerek Ankara gerekse bölgemiz nezdinde yaptığımız girişimler sonucu beldemize 2021 yılında yeni yatırımlar kazandıracağız. Bunlarında müjdelerini inşallah önümüzdeki günlerde halkımızla paylaşacağız" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı