Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları basın toplantısı düzenledi

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına havadan müdahalede uçakların daha verimli kullanılabileceği algısının doğru olmadığını belirterek, "Ortalama 1 helikopter yangın mahalline 1 saat sürede 20 ton su atabiliyorken, 1...

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına havadan müdahalede uçakların daha verimli kullanılabileceği algısının doğru olmadığını belirterek, "Ortalama 1 helikopter yangın mahalline 1 saat sürede 20 ton su atabiliyorken, 1 uçak en fazla 8 ton su atabilmektedir. " dedi.

Orman Mühendisleri Odası'nda Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşlarının 4 Başkanı Türkiye'nin farklı noktalarında son 3 gündür çıkan orman yangınlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan ve Tarımsal Kalkınma Vakfı Genel Başkanı Mehmet Taşan'ın da katılımıyla gerçekleşen ortak basın açıklamasını yapan Türkyılmaz, Manavgat'taki orman yangınının aynı anda 4 yerden çıkmış olmasının sabotaj ihtimalini artırdığına dikkati çekti.

Türkyılmaz, daha önceki yıllarda Hatay ve İzmir yangınlarının PKK terör örgütü tarafından yapıldığının kamuoyunca bilindiğini anımsatarak, "Bu nedenle aynı anda farklı alanlarda yangın çıkması sabotaj ihtimalini güçlendiriyor. Sabotaj ihtimalinin bu hassas dönemde üzerinde durulmasının doğru olduğu kanaatindeyiz." diye konuştu.

Yangınlarla mücadelede emeği geçen personele şükranlarını sunan Türkyılmaz, "İnsanlarımızı, doğayı ve hayvanları katleden yangınların çıkmasına sebep olanları ve eli kanlı terör örgütlerini Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları olarak en gür sesimizle lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz, orman yangınlarına müdahalede "hava gücü olarak sadece uçak ya da helikopter olmalı" konusunun tartışılması yerine doğru, hızlı ve güvenli bir şekilde nasıl müdahale edileceğiyle ilgilenilmesinin gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Helikopterin ya da uçağın teknik açıdan olumlu ya da olumsuz yönleri bulunmaktadır. Uçaklar sadece havaalanından ya da amfibik uçaklarla denizlerden, göllerden ve büyük barajlardan su alabilir. Helikopterler ise her türlü su kaynağından su alımı yaparak daha hızlı ve manevra kabiliyeti açısından daha rahat hareket ederek yangınlara müdahale edebilmektedir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınlara helikopterler ile hızlı bir şekilde müdahale etmek için ormanlar içerisinde 3 bin 600 adet yangın su havuzu ve göletleri oluşturulmuştur. Buralardan kara araçlarıyla birlikte hava araçlarından ise sadece helikopterler su alabilmektedir."

Türkyılmaz, ortalama 1 helikopterin yangın mahalline 1 saat sürede 20 ton su atabildiğini, 1 uçağın ise en fazla

8 ton su atabildiği bilgisini paylaşarak, "Bu açıdan kamuoyunda oluşturulan orman yangınlarına müdahalede

uçakların daha verimli kullanılabileceği algısı doğru değildir. Ayrıca orman yangınlarına sadece havadan müdahale edilmemektedir. Esas mücadele olan söndürme ve soğutma faaliyetleri kara unsurları tarafından yapılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yanan ormanlar, imara açılamaz, açılmamıştır"

Yanan orman alanlarına ilişkin tartışmalara da değinen Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Yanan orman alanlarının bir metrekaresi bile imara açılamaz, açılmamıştır. İmar alanına açılması Anayasa'mızın 169. Maddesiyle kapatılmış bir konudur. Bu konuyu kamuoyunda spekülasyon ve siyaset malzemesi yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu durumuz orman yangınlarına müdahalede bulunan ormancılarımıza ve teşkilatımıza haksızlık olarak görüyoruz."

Türkyılmaz, orman teşkilatının, yangınlara müdahalede dünyada lider ülkelerden olduğunu işaret ederek, "Yeşil Vatanımızı koruyan 'Ateş Savaşçısı' ormancılarımızın mücadelesinin görülmemesini ve haksız yere itham edilmesini son derece üzücü görüyor ve kötü niyet barındırdığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşlara orman alanlarında daha dikkatli olmaları çağrısında bulunan Türkyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, toplumun ihtiyacını gidermek için tabiat alanları, mesire ve piknik yerleri oluşturarak insanımızın hizmetine sunmaktadır. Vatandaşlarımız önlerine gelen her yerde ateşli piknik yapmamalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök