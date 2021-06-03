Orman yangınlarında Ege ve Akdeniz için kırmızı alarm
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Orman yangınlarında Ege ve Akdeniz için kırmızı alarm

Orman yangınlarında Ege ve Akdeniz için kırmızı alarm
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

ORMAN Genel Müdürlüğü, 'sıcak gelişme' başlıklı uyarısıyla haziran ayı ile başlayan orman yangınları sezonu için tehlike haritası yayımladı.

ORMAN Genel Müdürlüğü, 'sıcak gelişme' başlıklı uyarısıyla haziran ayı ile başlayan orman yangınları sezonu için tehlike haritası yayımladı. Yangın risk haritasında, özellikle Ege ve Akdeniz'in ciddi yangın riski altında olduğu vurgulandı.

Haziran ayı ile orman yangını sezonu başladı. Hem havaların ısınması hem de salgında normalleşme süreci ile kırsal alanlarda özellikle insan hareketliliğindeki yoğun artışla Türkiye'nin birçok yerinden yangın haberleri gelmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, 1 Haziran'da 7, 2 Haziran'da ise 12 orman yangını çıktı. Mayısın son günlerinde ise sadece Antalya'da 3 gün içinde 22 orman yangını çıkarken, 80 dekar alan küle döndü.

ORMAN YANGINI RİSK HARİTASIOrman Genel Müdürlüğü, 'sıcak gelişme' başlığıyla orman yangınlarıyla ilgili risk haritası yayımladı. 'Hava sıcaklıklarının artması ormanlarımızda yangın riskini de artırıyor' uyarısıyla yayımlanan haritada Akdeniz, Ege ve Trakya 'yüksek riskli' bölgeler olarak gösterildi. Ormanların çok hassas olduğuna dikkat çekilerek, "Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimiz yangın riski altında. Ormanlarımızı korumak hepimizin görevi. Ormanların iklimin sigortası olduğunu unutmayalım" uyarısı yapıldı.2 GÜNDE 19 YANGINUyarıda, haziran ayı ve yaz mevsiminin geldiği, hava sıcaklıklarının artmasıyla ormanlardaki yangın riskinin de arttığına işaret edilerek, "Ormanlarımızı temiz tutalım, orman yangınlarına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım" denildi.Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Haziran'da Türkiye genelinde 7 ormanlık alan yandı. Bu yangınlar; Bingöl merkez ve Yayladere, Aydın Bozdoğan, Muğla Dalaman ve Menteşe, Antalya Manavgat ve Adana Sarıçam'da çıktı. 2 Haziran'da ise 12 yangın çıktı. Bu yangınlar ise Bingöl Genç, Manisa Gördes, Muğla Milas, Fethiye, Datça ve Dalaman, Şanlıurfa merkez, Antalya Alanya, Balıkesir Edremit, Kahramanmaraş Pazarcık, Afyonkarahisar Sandıklı, Burdur Bucak'ta oldu. HER TÜRLÜ ATEŞ YASAKAntalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, riskin yüksek olduğu 1 Haziran ile 31 Ekim arasında, yangın yönünden tehlikeli ve mutlak korunması gereken riskli alanlara girişlerin yasak olduğunu söyledi. Dikici, anız ve benzeri atıkların, orman içi ve yakınındaki tüm alanlarda piknik veya her türlü amaçla ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının kesinlikle yasak olduğunu söyledi.YÜZDE 95 İNSAN KAYNAKLIYangınların yüzde 95'inin insan eliyle çıktığını da dile getiren Dikici, "Yangınların ihmal, kasıt, dikkatsizlik, sigara, piknik, anız yakma, tarla temizleme gibi birçok sebebi var. Yüzde 95'i insan eliyle çıkan bu yangınların yüzde 60'ın üzerindekileri ise ihmaller oluşturuyor" dedi.

Orman yangınlarında Ege ve Akdeniz için kırmızı alarm
Orman yangınlarında Ege ve Akdeniz için kırmızı alarm

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

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