Orman yangınlarına müdahale eden itfaiyeciler Buray konserinde buluştu
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Orman yangınlarına müdahale eden itfaiyeciler Buray konserinde buluştu

Orman yangınlarına müdahale eden itfaiyeciler Buray konserinde buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kerkisolfej tarafından düzenlenen yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro Btcturk Pro sahnesinde önceki akşam yoğun istek üzerine ikinci kez sahne alan ünlü sanatçı Buray, sürprizlerle dolu bir konsere imza attı.

Kerkisolfej tarafından düzenlenen yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro Btcturk Pro sahnesinde önceki akşam yoğun istek üzerine ikinci kez sahne alan ünlü sanatçı Buray, sürprizlerle dolu bir konsere imza attı.

Programına sevilen şarkılarından "Deli Divane" ile başlayan genç sanatçı, dillere pelesenk olan şarkılarını Antik Tiyatroyu dolduran hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Konserin ikinci bölümüne sıradışı bir sürprizle başlayan Buray, konseri izleyenler arasında yer alan itfaiye erleri ve orman bölge müdürlüğü çalışanlarını sahneye davet etti. Son zamanlarda meydana gelen yangınlarda büyük mücadele veren itfaiye erlerini sahnesinde ağırlayan başarılı sanatçı, "Bugün aramızda çok özel insanlar var. Onlar son orman yangınlarında canlarını hiçe sayarak, gecelerini gündüzlerine katarak çalışan kahraman itfaiye çalışanlarımız" ifadeleri ile sahneye davet ettiği itfaiyecilere tek tek teşekkür etti.

Duygu dolu anlar yaşanan sahnede bazı itfaiyecilerin gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmazken, Bodrum İtfaiye Amiri Zekeriya Bayırlı, "Tüm arkadaşlarım adına bizlerde sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Bizi buraya davet ettiğiniz, bizleri unutmadığınız ve bizleri hatırladığınız için tüm arkadaşlarım ve aileleri adına sizlere teşekkür ederim" sözleriyle mesai arkadaşlarının duygularına tercüman olmaya çalıştı.

Yaşan duygusal anların ardından "Sizler vasıtasıyla tüm Türkiye'de görev yapan kahraman itfaiyecilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün kendimden daha çok onların alkışlanmasını istiyorum" diyerek Antik Tiyatroyu itfaiye erlerini alkışlamaya davet eden genç sanatçı Buray, "Türkiye sizlere minnettar, iyi ki varsınız" sözleriyle de minnet duygularını dile getirdi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Buray, "Hayatımda asla unutamayacağım bir gece oldu, sizleri çok seviyorum" diyerek konserini noktalarken, gecenin finalinde ise itfaiye ekipleri tarafından kendisine itfaiyeci üniforması hediye edildi. - MUĞLA

Orman yangınlarına müdahale eden itfaiyeciler Buray konserinde buluştu
Orman yangınlarına müdahale eden itfaiyeciler Buray konserinde buluştu
Orman yangınlarına müdahale eden itfaiyeciler Buray konserinde buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Orman yangınlarına müdahale eden itfaiyeciler Buray konserinde buluştu - Haberler Magazin
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