Orman yangınları neden çıktı? Bakan Pakdemirli merak edilenleri yanıtladı

Türkiye'nin güneyini ve batısını günlerce esir alan orman yangınlarının sebebini Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı. Her iki yangından birinin sebebinin bilinemediğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Antalya'da bir balicinin çıkardığı yangın var. Bir tanesi piromani (Yangın çıkarma hastalığı) hastası. Bir tane yangını da küçük bir çocuğun çıkardığı var. Ayrıca meteorolojik durumlar da o çok önemli" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündeme ilişkin merak edilen sorulara CNN Türk'te ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında yanıt verdi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

"Tüm Türkiye'yi sarsan günler yaşadık. Hepimiz için zordu. Ekibim çok yoruldu. Tarihte görülmemiş diye bir pencere açmamak istiyorum. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yangın silsilesiyle karşılaştık. Yaklaşık 3 bin yangınla uğraşır. Bunun bir çoğundan kimsenin haberi olmaz. Bunlar küçüktür. Çıktığı yerde bastırılır söndürülür. Ama bu 3 bin yangından her yıl önemli yangınlar olur. Mesela 2 sene önce İzmir yangınıydı. Geçen sene Hatay'da çıkan yangınlar önemli yangınlardı.

"KARŞILAŞILMAMIŞ BİR DURUMDU"

Önemliden kasıt kontrolsüz bir şekilde büyüyecek diye olarak adlandırıyoruz. Geçen sene ise böyle büyük diyebileceğimiz 4 yangın vardı. Bu yıl 16 tane birden yangın aynı gün içerisinde cereyan etti. Bunların hepsi de büyük ve büyüme potansiyeli olan yangınlardı. Çıkan yangın ve söndürülen yangın neredeyse eşdeğer. Muğla, Antalya yangınları söndürülemeyen yangınlar oldu. Karşılaşılmamış bir durumla karşılaştı Türkiye.

YANGININ ÇIKMASI ÖNGÖRÜLEBİLİR MİYDİ? SABOTAJ VAR MIYDI?

Antalya'da çıkartanlarla ilgili işlem yapıldı. Kamuoyunun bilgisi dahilinde. Bu yangınların büyümesine çok hızlandıracak sebepler vardı ortada. Önemli bir kısmıyla ilgili soruşturmalar sürüyor. Her iki yangından birinin sebebini bilemiyoruz. Bunda kasıt mı vardır? İhmal mi vardır, terör mü vardır?

"BALİCİNİN ÇIKARDIĞI YANGIN VARDI"

Antalya'da bir balicinin çıkardığı yangın var. Akseki'deki yangın. Bir tanesi piromani (Yangın çıkarma hastalığı) hastası. Yani ateşin yanmasından hoşlanan bir durum. Bir tane yangını da küçük bir çocuğun çıkardığı var. Bunun ve bunun gibi sebeplerle yangınlar çıkıyor. Aslında yangının çıktığı durumda hangi meteorolojik durumlardasınız o çok önemli. 30 30 30 kuralı varsa bizim için alarm var demektir. 30'un üzerinde rüzgar, sıcaklık ve 30'un altında nem olduğu durumda bizim için alarm söz konusu. 2019, 2020, 2021'in aynı meteorolojik durumlarına bakalım. 2019'da ve 2020'de %50'ye varan nemler var. Ama biz bu sene %5'in altına düşen nemle karşılaştık.

"15 GÜN İÇİNDE SÖNDÜRDÜK"

Şöyle bir kural var; 40 ve 20 kuralı veya 40-20-40 kuralı var. Bu kuralda asla ve asla yangınla mücadele etme, yerleşim yerlerini boşaltın ve yangının sönmesini bekleyin. Bunlar gerçekleştikten sonra yangınla mücadele edin. Biz yangınlara karşı mücadelemizi bırakmadık ve 15 gün içinde yangınları söndürdük. ABD'liler diyor ki 40 derece sıcaklık, 40 km rüzgar ve %9 nem. Burada verilen mücadeleye baktığınız zaman çok önemli bir savaş kazanıldı. Bu hakikaten Türkiye Orman Teşkilatı'nın başarı için tarihsel olaylardan bir tanesidir.

"YANGINI DÜŞMANLA ÖZDEŞLEŞTİRİRİZ"

Eleştirecek noktalar vardır tabii. Orman Teşkilatı dünyada sayılan teşkilatlardan bir tanesidir. Biz yangını metafor yaparız ve düşmanla özdeştiririz. Süper güç olabilirsiniz. 2 ülke ile savaşırsınız 5 ülke ile savaşırsınız. Ama 16 ülke ile savaştığınız zaman netice almanız zor olabilir. Havadan attığımız su bombadır, yerden sıktığımız su da piyadenin sıktığı kurşundur. Burada hem sayı önemli hem de hektarın önemi var. Hektar büyüdüğü zaman yangında daha çok alanınız etkileniyor."