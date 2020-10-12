Ormanda çıkan yangına müdahale eden bir kişi, yanarak hayatını kaybetti
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Ormanda çıkan yangına müdahale eden bir kişi, yanarak hayatını kaybetti

12.10.2020 21:30 | Son Güncelleme: 12.10.2020 21:54
Ormanda çıkan yangına müdahale eden bir kişi, yanarak hayatını kaybetti

Ordu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek isteyen 58 yaşındaki Ahmet Çoban, alevlerin ortasında kalarak hayatını kaybetti.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir kişi, yanarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden 58 yaşındaki Ahmet Çoban, alevlere müdahale etmek istedi.

Ormanda çıkan yangına müdahale eden bir kişi, yanarak hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada alevlerin ortasında kalan Çoban olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise önce Aybastı, ardından ise otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Ormanda çıkan yangına müdahale eden bir kişi, yanarak hayatını kaybetti
Ormanda çıkan yangına müdahale eden bir kişi, yanarak hayatını kaybetti
Ormanda çıkan yangına müdahale eden bir kişi, yanarak hayatını kaybetti
Ormanda çıkan yangına müdahale eden bir kişi, yanarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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