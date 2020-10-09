Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını Arsuz ilçesine doğru ilerliyor

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 7 saattir süren yangında alevlerin Arsuz ilçesine doğru ilerlediği görüldü.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, Arsuz ilçesine doğru ilerliyor. Sarımazı'da başlayan yangın Soğukoluk'a da sıçradı.

ALEVLER HIZLA FARKLI NOKTALARA YAYILDI

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde trafo patlaması sonucu Belen'e bağlı Sarımazı mevkiinde orman yangını çıktı. Rüzgarın şiddetiyle yayılan alevler hızla farklı noktalara yayıldı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden alevler Soğukoluk Yaylası'na da ulaştı.

ARSUZ İLÇESİNE DOĞRU İLERLİYOR

Ekipler havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor. 7 saattir süren yangında alevlerin Arsuz ilçesine doğru ilerlediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ