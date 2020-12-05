Orman sevgisi 85 yaşındaki dedeyi klipte oynattı
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Orman sevgisi 85 yaşındaki dedeyi klipte oynattı

05.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:21

Orman sevgisi 85 yaşındaki dedeyi klipte oynattı Tabiat aşığı 85 yaşındaki Hasan Cömert, orman sevgisini aşılayan klipte rol alarak herkesin kulağına küpe olacak mesajlar verdi.

Orman sevgisi 85 yaşındaki dedeyi klipte oynattı

SAMSUN - Tabiat aşığı 85 yaşındaki Hasan Cömert, orman sevgisini aşılayan klipte rol alarak herkesin kulağına küpe olacak mesajlar verdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Orman İşletmesi Müdürlüğü'nce ormanların korunmasına yönelik, ormanları, ağaçları sevdirmek ve doğanın korunması için farkındalık oluşturmak ve fidan dikmeyi sevdirmek amacıyla işletme şefleri, işletme müdürünün de içinde olduğu kadro türkü söyleyerek klip çekimlerine başladı. Ormanların farklı bölgelerinde kamera karşısına geçenler arasında 85 yaşındaki Hasan Cömert de vardı. Hasan Cömert yaşının ona vermiş olduğu yorgunluğa aldırmadan ormanlarla ilgili farkındalık oluşturacak bu klipte oynama teklifini seve seve kabul ettiğini söyledi.

Samsun Vezirköprü'de bulunan ve sonbaharın verdiği hazan sarısını yansıtan manzarası ile Kunduz Ormanları'nda gerçekleşen sahnede Hasan Cömert minik bir kız çocuğuna fidan vererek birlikte diktiler. Bu sahnede verilmek istenen mesajın "Geleceğe nefeste bir fidanla yarınlar yemyeşil olsun" olduğu belirtildi.

85 yaşında klipte oynayan dede olarak anılmaya başlanan Hasan Cömert, uzun zamandan beri ormanlara gelemediğini, tabiatı çok sevdiğini, ormanların kıymetinin bilinmesi, kirletilmemesi, zarar verilmemesi gerektiğini, gelecek kuşaklara en büyük miras olarak bu ormanların yettiğini dile getirdi. Cömert, "Birçok işte çalıştım, çiftçiyim, ormanları çok seviyorum, ağaçları çok seviyorum. Çok ağaç yetiştirdim, çok ağaç aşıladım bu yaşıma kadar. Sizlerle bugün buraya gelmek benim için bir şans oldu. Bir türlü gelemiyordum. Köylü olduğum için meyve ağaçları kavak ağaçları çok diktim. Ormanları hepimiz sevelim, buralar bizim hepimizin. Dedelerimiz bize bıraktı, şimdi biz de torunlarımıza bırakıyoruz. Bu ormanlar bizim akciğerlerimiz, ormanlar olmazsa olmazımız" dedi.

Orman sevgisi 85 yaşındaki dedeyi klipte oynattı
Orman sevgisi 85 yaşındaki dedeyi klipte oynattı
Orman sevgisi 85 yaşındaki dedeyi klipte oynattı
Orman sevgisi 85 yaşındaki dedeyi klipte oynattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT PALA

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