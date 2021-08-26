Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz Açıklaması

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz Açıklaması
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, 28 Temmuz-12 Ağustos'ta çıkan orman yangınlarıyla mücadelede orman mühendisi, memur ve işçiler ile vatandaşların başarılı bir sınav verdiklerini söyledi.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, 28 Temmuz-12 Ağustos'ta çıkan orman yangınlarıyla mücadelede orman mühendisi, memur ve işçiler ile vatandaşların başarılı bir sınav verdiklerini söyledi.

Türkyılmaz, Oda Merkezi'ndeki basın toplantısında, "Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu"nun Akdeniz ve Ege bölgelerinde söz konusu dönemde yaşanan orman yangınları hakkındaki ön inceleme raporuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu dönemde 56 ilde 302'si orman, 247'si ziraat alanında olmak üzere 549 noktada yangın çıktığını dile getiren Türkyılmaz, bilim adamlarının, nemin yüzde 20'nin altında kaldığı, sıcaklığın 40 derecede seyrettiği, rüzgarın saatteki hızının da 40 kilometreye ulaştığı yangın durumlarında söndürme çalışması yapılamayacağına ve yerleşim yerleriyle can güvenliğini sağlamak haricinde bir çalışma yapılmaması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunduklarını ifade etti.

Türkyılmaz, "Akdeniz ve Ege bölgelerimizden başlayıp 56 ilimizde cereyan eden yangınlarda nemin yüzde 9 seviyelerine kadar indiği, sıcaklığın 40 derece seviyelerinde seyrettiği, rüzgar hızının da 50 kilometrenin üzerine çıktığı bir dönemde, 16 günlük bir zaman diliminde 549 noktadaki yangın kontrol altına alınmıştır. Bu da şunu göstermektedir ki Orman Genel Müdürlüğü ve ateş savaşçısı orman mühendisi, memur ve işçilerimiz ve vatandaşlarımız bu noktada başarılı bir sınav vermişlerdir." dedi.

"Hava filosu envanterine helikopter ve uçak alınmalı"

Türkyılmaz, yangın ve sel gibi afetlerin öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlere ayrıntılı ve bilimsel verilerle yaklaşma amacıyla 16 Ağustos'ta "Orman Mühendisleri Odası Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu" olarak faaliyete başladıklarını ve yangınlara ilişkin ön inceleme raporu hazırladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yangın ve sel öncesinde, yaşandıktan sonraki müdahale süreçleri, yangın ya da sel sonrası alınması gereken tedbirler konusunda artık detaylı düşünme ve bilimsel verileri masaya yatırma dönemindeyiz. Bu konuda Orman Mühendisleri Odası Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu, çalışmalarını başlatmış olup çalışmalar sonucunda çıkacak olan raporu gerek ülkemizin gerekse tüm doğa çevre ve orman sevgisine sahip kamuoyunun bilgisine sunacağız."

Türkyılmaz, sahadaki gözlemlerinin sonucunda yangınlarla mücadelede hava filosu ve kara birliklerinin önemine yönelik somut veriler ortaya çıktığını belirterek, "Devletimizin hava filosu envanterine, Türkiye ormanlarının arazi yapısının dağlık ve kırık olması nedeniyle, helikopter öncelikli olmak kaydıyla helikopter ve uçak alınması, Orman Genel Müdürlüğünün işçi, memur, mühendis açısından insan kaynağı açığının derhal ve ivedilikle giderilmesi gerektiği sonuçları net bir şekilde ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz Açıklaması
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel ve orman yangınları) Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel ve orman yangınları) Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Mustafa Şentop Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Cimilli İbo Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Arda Güler Arda Turan Ozan Tufan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 13:50:14. #1.14#

title