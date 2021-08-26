Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz Açıklaması

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, 28 Temmuz-12 Ağustos'ta çıkan orman yangınlarıyla mücadelede orman mühendisi, memur ve işçiler ile vatandaşların başarılı bir sınav verdiklerini söyledi.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, 28 Temmuz-12 Ağustos'ta çıkan orman yangınlarıyla mücadelede orman mühendisi, memur ve işçiler ile vatandaşların başarılı bir sınav verdiklerini söyledi.

Türkyılmaz, Oda Merkezi'ndeki basın toplantısında, "Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu"nun Akdeniz ve Ege bölgelerinde söz konusu dönemde yaşanan orman yangınları hakkındaki ön inceleme raporuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu dönemde 56 ilde 302'si orman, 247'si ziraat alanında olmak üzere 549 noktada yangın çıktığını dile getiren Türkyılmaz, bilim adamlarının, nemin yüzde 20'nin altında kaldığı, sıcaklığın 40 derecede seyrettiği, rüzgarın saatteki hızının da 40 kilometreye ulaştığı yangın durumlarında söndürme çalışması yapılamayacağına ve yerleşim yerleriyle can güvenliğini sağlamak haricinde bir çalışma yapılmaması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunduklarını ifade etti.

Türkyılmaz, "Akdeniz ve Ege bölgelerimizden başlayıp 56 ilimizde cereyan eden yangınlarda nemin yüzde 9 seviyelerine kadar indiği, sıcaklığın 40 derece seviyelerinde seyrettiği, rüzgar hızının da 50 kilometrenin üzerine çıktığı bir dönemde, 16 günlük bir zaman diliminde 549 noktadaki yangın kontrol altına alınmıştır. Bu da şunu göstermektedir ki Orman Genel Müdürlüğü ve ateş savaşçısı orman mühendisi, memur ve işçilerimiz ve vatandaşlarımız bu noktada başarılı bir sınav vermişlerdir." dedi.

"Hava filosu envanterine helikopter ve uçak alınmalı"

Türkyılmaz, yangın ve sel gibi afetlerin öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlere ayrıntılı ve bilimsel verilerle yaklaşma amacıyla 16 Ağustos'ta "Orman Mühendisleri Odası Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu" olarak faaliyete başladıklarını ve yangınlara ilişkin ön inceleme raporu hazırladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yangın ve sel öncesinde, yaşandıktan sonraki müdahale süreçleri, yangın ya da sel sonrası alınması gereken tedbirler konusunda artık detaylı düşünme ve bilimsel verileri masaya yatırma dönemindeyiz. Bu konuda Orman Mühendisleri Odası Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu, çalışmalarını başlatmış olup çalışmalar sonucunda çıkacak olan raporu gerek ülkemizin gerekse tüm doğa çevre ve orman sevgisine sahip kamuoyunun bilgisine sunacağız."

Türkyılmaz, sahadaki gözlemlerinin sonucunda yangınlarla mücadelede hava filosu ve kara birliklerinin önemine yönelik somut veriler ortaya çıktığını belirterek, "Devletimizin hava filosu envanterine, Türkiye ormanlarının arazi yapısının dağlık ve kırık olması nedeniyle, helikopter öncelikli olmak kaydıyla helikopter ve uçak alınması, Orman Genel Müdürlüğünün işçi, memur, mühendis açısından insan kaynağı açığının derhal ve ivedilikle giderilmesi gerektiği sonuçları net bir şekilde ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök