ORMAN İŞÇİSİNİN KAÇIRDIĞI İDDİA EDİLEN 15 YAŞINDAKİ KIZ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

KARAİSALI, ADANA (DHA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde, A.R.Ş.'yi (15) kaçırdığı iddia edilen ve 3 gün sonra kız çocuğuyla ormanda bulunup, gözaltına alınan orman işçisi İ.Ç. (40), sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde kız çocuğunu kaçırmadığını, A.R.Ş.'nin kendi isteğiyle yanına geldiğini öne süren İ.Ç., "1 yıl önce tanışmıştık. Olay günü beni arayıp, 'Evden kaçtım. Buraya gelip, beni almazsan kendimi öldürürüm. Babam beni rezil etti. Şiddet uyguluyor bana' dedi. Israr edince gidip, arabamla aldım. Ormana götürdüm. Yağmur yağınca barakada kaldık. Ben arabada yattım, o barakada. Jandarmalar kaldığımız yeri basınca teslim olduk. 3 gün boyunca 'Evine dön' diye öğüt verdim ama ailesine gitmek istemedi. 'Kendimi öldürürüm' dedi. Suçsuzum" dedi.

İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.