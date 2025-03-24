Orman Haftası ne zaman 2025? Orman Haftası nasıl kutlanır?

Doğanın korunmasına dikkat çekmek ve yeşil alanların önemini hatırlatmak amacıyla kutlanan Orman Haftası, her yıl geldiğinde çevre bilincini artıran anlamlı etkinliklerle gündeme geliyor. Bu özel hafta, özellikle çocuklara ve gençlere doğa sevgisini aşılamak, toplumda sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak açısından büyük bir rol oynuyor. Peki, 2025 Orman Haftası hangi tarihlerde kutlanacak? Orman Haftası kapsamında hangi etkinlikler yapılır, bu hafta nasıl değerlendirilir? İşte, Orman Haftası'yla ilgili merak edilen tüm detaylar ve bu anlamlı haftaya dair bilinmesi gerekenler…

2025 ORMAN HAFTASI NE ZAMAN, NASIL KUTLANIYOR?

2025 Orman Haftası, doğa ve çevre bilincinin önemine dikkat çekmek amacıyla, her yıl olduğu gibi bu yıl da 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Ağaçların, ormanların ve doğal kaynakların korunmasının önemini vurgulayan bu özel hafta boyunca; ülke genelinde çeşitli etkinlikler, fidan dikimleri, eğitim programları ve farkındalık kampanyaları düzenlenecek.

Orman Haftası ne zaman 2025

Özellikle çocuklara ve gençlere doğa sevgisini aşılamayı amaçlayan Orman Haftası, gelecek nesillerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu anlamlı hafta, hem bireysel hem toplumsal sorumlulukları hatırlatması açısından oldukça büyük bir öneme sahip.

Orman Haftasının önemi nedir