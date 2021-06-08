Orman Bölge Müdür Yardımcısı Karademir göreve başladı
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Orman Bölge Müdür Yardımcısı Karademir göreve başladı

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Karademir göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne, Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanan Halil Karademir yeni görevine başladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne, Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanan Halil Karademir yeni görevine başladı.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünde, Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteyken, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevine başlayan Halil Karademir'e Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Bölge Müdürü Hasan Keskin'e Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı ve Personel Şube Müdürü Mehmet Ali Demirtaş eşlik etti.

Müdür Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir'i tebrik ederek, birlik ve beraberlik içerisinde, ormanların gelecek nesillere en sağlıklı şekilde taşınmasına dair yapılacak tüm çalışmalarda başarı ve kolaylıklar dileyerek, güzel bir çalışma ortamı temennisinde bulundu.

Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir ise Kütahya'da da ormanlara ve vatandaşlara hizmet konusunda büyük bir özveri ile çalışacağını dile getirdi ve Bölge Müdürü Hasan Keskin'e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Karademir göreve başladı
Orman Bölge Müdür Yardımcısı Karademir göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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