ORHANGAZİ'DE 5 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sürdürülen ve bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü'nde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde fidan dikimi yapıldı. Orhangazi'de 5 bin adet fıstık çamı toprakla buluştu.

Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanan ve 11 Kasım'da, saat 11.11'de temsili olarak Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen fidan dikme organizasyonu, Orhangazi'de Kaymakamlığın gözetiminde Kale yolu üzerinde gerçekleştirildi. Fidan dikim törenine, Kaymakam Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Bekir Aydın ile davetliler ile öğrenciler katıldı. Tören öncesi konuşma yapan Kaymakam Süleyman Özçakıcı, 'Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Türkiye'nin her yerinde bu organizasyon yapılıyor. Bu etkinlik, geleceğimiz için, daha temiz bir çevrede yaşamak için, çocuklarımızın gelecekte daha iyi bir dünyada yaşamaları için her yıl Kasım ayının 11'inde eş zamanlı olarak düzenleniyor' dedi. 'Herkes için 3 fidan' sloganı ile bu yıl Türkiye genelinde 232 milyon adet fidan dikimi yapılacağını hatırlatan Kaymakam Özçakıcı, 'Biz de bugün Orhangazi'de 5 bin adet fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Bundan eminim çocuklarımız ileride büyüdüğünde 'bu ağaç benim diktiğim ağaç' deyip gururlanacak? diye konuştu.

Törene katılanlar, öğrencilerle birlikte fidanları toprağa yerleştirip ilk cansularını verdiler..