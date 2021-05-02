Orhaneli'nin yardım eli her yere ulaşıyor
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Orhaneli'nin yardım eli her yere ulaşıyor

Orhaneli'nin yardım eli her yere ulaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan ayında sosyal destekleri artıran Orhaneli Belediyesi, merkez kırsal demeden tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıyor.

Ramazan ayında sosyal destekleri artıran Orhaneli Belediyesi, merkez kırsal demeden tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıyor.

Pandemi nedeniyle değişen koşulları da göz önünde bulunduran Orhaneli Belediyesi, ramazan ayı boyunca her gün sıcak yemek dağıtımın yanı sıra yaklaşık bin adet erzak paketini de vatandaşlarla dağıtıyor. Özellikle salgın döneminde alt yapı, yol ve çevre düzenlemeleri gibi önemli çalışmaları aksatmadan devam ettiklerine dikkat çeken Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, salgın sürecinde daha da önem kazanan yardımlaşma ve paylaşım noktasında da örnek bir çalışma sergilediklerini söyledi.

"Her kapıyı çalıyor, her gönüle dokunuyoruz"

Salgının başladığı 13 Mart tarihinden itibaren yoğun bir mesai ve özveri ile hizmet eden belediye personeline teşekkür eden Başkan Ali Aykurt, "Merkez, kırsal demeden her yere, herkese ulaşmaya, her kapıyı çalmaya, her gönüle dokunmaya çalışıyoruz. Salgın sürecinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra sosyal yardımlaşma desteklerini de artırdık. İnşallah bu süreci birlikte atlatacağız" dedi. - BURSA

Orhaneli'nin yardım eli her yere ulaşıyor
Orhaneli'nin yardım eli her yere ulaşıyor
Orhaneli'nin yardım eli her yere ulaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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