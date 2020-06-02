Orhan Kemal kimdir? Orhan Kemal ölüm yıl dönümü ne zaman? Orhan Kemal hayatı ve eserleri!
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Orhan Kemal kimdir? Orhan Kemal ölüm yıl dönümü ne zaman? Orhan Kemal hayatı ve eserleri!

Babası önemli bir devlet adamı olan Orhan Kemal, özellikle 72. Koğuş kitabı ve oyunu ile büyük beğeni topladı. Ölüm yıl dönümünde tekrar hatırlanan usta yazar hakkında Orhan Kemal kimdir? Orhan Kemal ölüm yıl dönümü ne zaman? Orhan Kemal hayatı ve eserleri gibi konular merak edildi.

Orhan Kemal kimdir? Orhan Kemal ölüm yıl dönümü ne zaman? Orhan Kemal hayatı ve eserleri!
02.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:55

Nazım Hikmet'in fikirlerinden etkilenen Orhan Kemal, böylelikle şiire yönelmiştir. Romanları ve öyküleri dışında oyunları, şiirleri ve denemeleri ile de birçok ödüle layık görüldü. 1914 yılında Adana'da dünyaya gelen Orhan Kemal kitapları, eserleri, şiirleri…Peki, Orhan Kemal ölüm yıl dönümü ne zaman?Orhan Kemal kimdir? İşte Orhan Kemal hayatı ve eserler!

ORHAN KEMAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Eylül 1914, Ceyhan

Ölüm tarihi ve yeri: 2 Haziran 1970, Sofya, Bulgaristan

Tam adı: Mehmet Raşit Öğütçü

Mehmet Raşit Öğütçü ya da Orhan Kemal 15 Eylül 1914 tarihinde Adana Ceyhan'da dünyaya geldi. Çocukluğunun ilk yılları Adana'da geçti. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Adana'nın Fransız işgaline uğraması üzerine ailesi ile önce Niğde'ye, sonra Konya'ya taşındı.

BABA ABDÜLKADİR KEMALİ TOKSÖZ GAZETESİNİ ÇIKARDI

Kuvay-ı Milliye güçlerine katılmış olan babası, Delibaş isyanının bastırılmasından sonra TBMM'ye Kastamonu milletvekili olarak girdi. Ankara'ya taşınan aile, 1923'te Adana'ya döndü. Ceyhan'da çiftçilikle uğraşmaya başlayan babası, Toksöz gazetesini çıkardı. Takrir-i Sükûn Kanunu'nun ardından Toksöz kapatıldı ve baba Abdülkadir Kemali Bey 11 ay tutuklu kaldı. 1930'da Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkası'nı kuran Abdülkadir Bey, Ahali gazetesini çıkardı. Abdülkadir Bey, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendini fesh etmesinden sonra partisini kapatıp Suriye'ye kaçtı ve 1931'de bütün aile Beyrut'a yerleşti.

SAİT FAİK HİKAYE ÖDÜLÜNÜ ALDI

1949'da babasını kaybeden Kemal, aynı yıl doğan çocuğuna babasının adını verdi ve İstanbul'a yerleşti. 1952'de yayımladığı Murtaza ve Cemile romanları ile edebiyatçı olarak ünü yayıldı. 1954 yılında Bereketli Topraklar Üzerinde adlı romanı ile topraksız tarım işçilerinin dramını edebiyat dünyasına taşıdı. Aynı yıl 72. Koğuş'u yazmaya başladı. 1957'de dördüncü çocuğu Işık dünyaya geldi. 1958'de Sait Faik Hikaye Ödülü'nü Kardeş Payı adlı öyküsü ile aldı. 1964'de Devlet Kuşu romanına dayanılarak uyarlanan İspinozlar oyunu ile tiyatroya adım attı. 1965 yılında Nâzım Hikmet'le 3,5 Yıl adlı anı kitabını yayımladı. Aynı yıl yayımlanan Bir Filiz Vardı adlı romanı ile otobiyografik romana dönüş yaptı.

72. KOĞUŞ OYUNU İLE EN İYİ OYUN YAZARI SEÇİLDİ

Orhan Kemal, 1966'da "hücre çalışması ve komünizm propagandası" yaptıkları gerekçesi ile iki arkadaşı ile birlikte tutuklandı ancak bir ay sonra serbest bırakıldı. 1967'de 72. Koğuş romanını oyunlaştırdı. Orhan Kemal, bu oyunu ile Ankara Sanatseverler Derneği tarafından en iyi oyun yazarı seçildi. 1969'da Türk Dil Kurumu Ödülü'nü ve Sait Faik Hikaye Armağanı'nı Önce Ekmek adlı kitabı ile aldı.

1938'de askerliğini yapmak için gittiği Niğde'de "Maksim Gorki ve Nazım Hikmet kitapları okumak" gibi suçlardan 5 yıl hapis cezasına mahkûm edildi ve Kayseri Hapishanesi'ne gönderildi. İlk şiirini Kayseri hapishanesinde yazdı. Duvarlar adlı şiiri Yedigün dergisinde Reşat Kemal imzası ile yayımlandı. 1939 yılında Adana'ya dönen babasının girişimi ile önce Adana Cezaevi'ne, onun Bergama Ağır Ceza Reisliğine atanmasından sonra Bursa Cezaevi'ne nakledildi.

AYNI KOĞUŞU PAYLAŞTIĞI NAZIM HİKMET'DEN ETKİLENDİ

1940'ta Bursa Cezaevi'nde ünlü şair Nazım Hikmet ile tanıştı ve onun düşüncelerinden etkilendi. Üç buçuk yıl Nazım Hikmet'le oda arkadaşlığı yapan Orhan Kemal, kendisinden Fransızca, felsefe ve siyaset dersleri aldı. Orhan Kemal, Nazım Hikmet sayesinde şiir yerine roman ve öykü yazmaya başladı. İlk düzyazı denemesi olan Onsekiz Yaş adlı romanını yayımlamadı. İlk öykülerini Bacaksız Orhan takma adıyla yayımladı. 1940 yılında Yeni Edebiyat dergisinde çıkan Balık, onun yayımlanan ilk öyküsüdür. İlk kez 1943'te İkdam gazetesinde "Asma Çubuğu" öyküsünde Orhan Kemal adını kullandı.

Bulgar Yazarlar Birliği'nin çağrısı üzerine gittiği 1970 yılında Sofya'ya gitti. Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi görmekte olduğu hastanede 2 Haziran 1970'te öldü. 5 Haziran 1970'te Türkiye'ye getirilerek Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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