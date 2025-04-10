Orhan Gencebay, Kültür ve Sanat Politikaları Kuruluna atandı! Orhan Gencebay görevi ne, nereye atandı?

9 Nisan 2025 Çarşamba tarihli ve 32865 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Orhan Gencebay, Kültür ve Sanat Politikaları Kuruluna atandı!

ORHAN GENCEBAY, KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI KURULUNA ATANDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı politikalar kurulları üyeliklerine yönelik gerçekleştirdiği atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte atama kararı:

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

4 Ağustos 1944 yılında dünyaya gelen usta sanatçı Orhan Gencebay, müziğe 6 yaşında Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzikçi Emin Tarakçı Hoca'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı.

13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almaya başladı. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul musiki cemiyetlerinde yaylı tambur, THM cemiyetlerinde ise bağlama çaldı. Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu yaptı. Kendi açtığı müzik dershanelerinde öğretmenlik yaptı. İlk profosyonel bestesi Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin'i 14 yaşında yaptı.

16 yaşından itibaren jazz ve rock müziği ile ilgilenmeye başladı, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor sax çalarak görev yaptı. Istanbul'a gelerek konservatur sınavlarına girdi ve kazandı. İcra heyetinde 4 yıl görev yaptıktan sonra konservatuardan ayrıldı. Vatani görevini bahriyeli olarak sürdürdüğü yıllarda bandoda saksafon çalmaya devam etti.

20 yaşında TRT Ankara, 22 yaşında TRT İstanbul Radyosu sınavlarına girdi. Ankara radyosundan İstanbul radyosuna geçerek 10 ay çalıştı, kendi isteği ile ayrıldı.