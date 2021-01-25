Orhan Gencebay'ın parmağı evinde tedavi edildi; O anları eşi sevim emre görüntüledi
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Orhan Gencebay'ın parmağı evinde tedavi edildi; O anları eşi sevim emre görüntüledi

25.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:53
Orhan Gencebay'ın parmağı evinde tedavi edildi; O anları eşi sevim emre görüntüledi

ÜNLÜ sanatçı Orhan Gencebay'ın kırılan sol el işaret parmağının evinde doktor tarafından tedavi edildiği anlar görüntülendi.

ÜNLÜ sanatçı Orhan Gencebay'ın kırılan sol el işaret parmağının evinde doktor tarafından tedavi edildiği anlar görüntülendi. O anları görüntüleyen Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, "Orhan Baba'nın parmağını şu anda tedavi ediyor. Hiç merak etmeyin Orhan Baba'nın sihirli parmakları yine size harika müziklerini çalacak. Çok sevgiler gönderiyorum herkese" dedi. 

PARMAĞI TEDAVİ EDİLDİ

Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşmüş,  özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu belirlenmişti. Doktor Muzaffer Gökhan Kahraman, Orhan Gencebay'ın tedavisini evinde yaptı. Orhan Gencebay'ın parmağının tedavi edildiği anları da eşi Sevim Emre kameraya aldı. Doktor Kahraman burada yaptığı açıklamada,  "Orhan ağabeyimizin sol ve ikinci parmağı düşme sonucu kırılmış. Fakat sazdan ve o müzikten bizi mahrum etmemesi açısından tedavisini yapacağız. Geçmiş olsun" dedi. 

"PARMAKLARI YİNE SİZE HARİKA MÜZİKLERİNİ ÇALACAK"Gencebay'ın eşi Sevim Emre de hem videoyu çekti hemde şu açıklamayı yaptı: "Sevgili kardeşimiz Muzaffer Kahraman Bey geldiler, çok harika bir insan, harika bir hekim. Biz ona kendimizi emanet ediyoruz. Orhan Baba'nın parmağını şu anda tedavi ediyor. Hiç merak etmeyin Orhan Baba'nın sihirli parmakları yine size harika müziklerini çalacak. Çok sevgiler gönderiyorum herkese."  

(Fotoğraf)


Orhan Gencebay'ın parmağı evinde tedavi edildi; O anları eşi sevim emre görüntüledi
Orhan Gencebay'ın parmağı evinde tedavi edildi; O anları eşi sevim emre görüntüledi
Orhan Gencebay'ın parmağı evinde tedavi edildi; O anları eşi sevim emre görüntüledi
Orhan Gencebay'ın parmağı evinde tedavi edildi; O anları eşi sevim emre görüntüledi
Orhan Gencebay'ın parmağı evinde tedavi edildi; O anları eşi sevim emre görüntüledi
Orhan Gencebay'ın parmağı evinde tedavi edildi; O anları eşi sevim emre görüntüledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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