Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay - Seda Han ile nişanladı

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre'yi nişan heyecanı sardı.

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre'yi nişan heyecanı sardı. Oğulları Gökhan Gencebay 2016'dan bu yana aşk yaşadığı Seda Han ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Sevim Emre, 'Günün adı mutluluk! Yavrularım' mesajını paylaştı.

Kariyerine oyuncu olarak devam eden Gökhan Gencebay, Barbaros dizisinin kadrosunda yer alıyor.

Kaynak: Hürriyet