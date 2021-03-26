Orhan Gencebay'ın çocuğu var mı? Gökhan Gencebay kimdir?
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Orhan Gencebay'ın çocuğu var mı? Gökhan Gencebay kimdir?

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Orhan Gencebay'ın çocuğu var mı? Gökhan Gencebay kimdir?

Orhan Gencebay'ın çocuğu var mı? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Oyunculuk kariyerine adım atan Gökhan Gencebay kimdir? Altan Gencebay kimdir? Sevim Emre ile Orhan Gencebay'ın oğlu olan Gökhan Gencebay ile Altan Gencebay hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Magazin gündeminde yer alan isimlerden biri olan Orhan Gencebay, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Orhan Gencebay'ın çocuğu var mı? sorusunun yanıtını sizler için derledik.

ORHAN GENCEBAY'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Türk müziğinin değerli isimlerinden biri olan Orhan Gencebay, Sevim Emre ve Azize Atilla'dan olan iki çocuğu vardır. İsimleri ise Gökhan Gencebay ile Altan Gencebay'dır.

GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?

Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Londra'da Harrow School da ingilizce eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne girdi. Gökhan Gencebay yükseklisans eğitimini işletme üzerine yapmakta. Genel sanat yönetmeni olarak çalışan, alanında duayen Ayla Algan' dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Gencebay 2019 yılında oyunculuk kariyerine başlamış.

Orhan Gencebay'ın çocuğu var mı? Gökhan Gencebay kimdir?
Gökhan Gencebay

ALTAN GENCEBAY KİMDİR?

Orhan Gencebay ile Azize Atilla'nın çocuğu olan Altan Gencebay, iş insanı olarak pek çok projede yer almaktadır.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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