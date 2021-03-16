Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti
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Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti

16.03.2021 08:05 | Son Güncelleme: 16.03.2021 08:13

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu sadece pazar günü 59 kişi yaşamını yitirdi. Myanmar'da protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının ise en az 126 olduğu belirtildi. Öte yandan Ankara, darbeci rejimin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına karşı ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

"Myanmar Now" haber sitesine göre, ülkenin farklı bölgelerinde asker ve polisin protestoculara gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 59 kişinin hayatını kaybettiği, 129 yaralının ise hastanede tedavisinin sürdüğü, can kayıplarının artabileceği kaydedildi.

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti

TOPLAM 126 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu'ndan (AAPP) yapılan açıklamada ise, darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının en az 126 olduğu belirtildi.

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti

GÖSTERİCİLER YAPTIRDIKLARI DÖVMELERLE YENİ BİR AKIM BAŞLATTI

Öte yandan Pazartesi günü askeri mahkemedeki duruşmaya video konferans yoluyla katılması planlanan sivil lider Aung San Suu Çii'nin duruşmasının da, internet kesintisinden dolayı 24 Mart'a ertelendiği bildiriliyor.

Myanmar'da göstericilerin, vücutlarına darbe karşıtı simgelerin yanı sıra "Korkudan özgürlük" ve "Bahar devrimi" yazan dövmelerle askeri yönetime karşı yeni bir protesto akımı başlattıkları görüldü.

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti

ANKARA ŞİDDETLE KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, önceki gün Yangon'daki olaylarda bugüne kadar görülen en yüksek sayıda insanın yaşamını yitirmesinden yaşanan üzüntü ve kaygı dile getirildi. Açıklamada, askeri rejime yönelik, şiddeti derhal durdurma ve demokrasiye dönüş adımlarının gecikmesiz atılması çağrısı yinelendi.

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti
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