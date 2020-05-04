Ordu yaylalarında kar mücadelesi
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Ordu yaylalarında kar mücadelesi

Ordu yaylalarında kar mücadelesi
04.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:17

Ordu yaylalarında kar mücadelesi Mayıs ayına girilmesine rağmen Doğu Karadeniz'in yaylalarında kar mücadelesi sürüyor.

Ordu yaylalarında kar mücadelesi

ORDU - Mayıs ayına girilmesine rağmen Doğu Karadeniz'in yaylalarında kar mücadelesi sürüyor.

Ordu'da geçen hafta meydana gelen yoğun kar yağışı sonucu kapanan Kabadüz ilçesinin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesinin bin 800 rakımlı Topçam Yaylası arasındaki bağlantı yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yer yer 4 metreyi aşan kar yığınlarıyla kapalı yollar özverili bir çalışma ile hızla açılıyor.

(MAK-SLH-NT-Y)

Ordu yaylalarında kar mücadelesi

Kaynak: İHA

Manşet

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