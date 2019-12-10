Ordu Valisi Yavuz'un acı günü
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Ordu Valisi Yavuz'un acı günü

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un kayınpederi Hüseyin Bulut. Eskişehir'de vefat etti.

10.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:25
Ordu Valisi Yavuz'un acı günü

Valisi Seddar Yavuz'un kayınpederi Hüseyin Bulut. 'de vefat etti.


Ordu Valisi Seddar Yavuz'un 87 yaşındaki kayınpederi Hüseyin Bulut, geçirdiği rahatsızlık sonucunda tedavi gördüğü Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bulut'un yarın öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Günyüzü ilçesi Gümüşkonak Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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