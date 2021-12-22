Ordu Valisi Sonel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Sonel, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafını seçen Sonel, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı karesine oy verdi.

Vali Sonel, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, AA foto muhabirleri ile muhabirlerini tebrik etti.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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