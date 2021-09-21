Ordu Valiliği kalacak yeri olmayan öğrencileri otellerde misafir ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu Valiliği kalacak yeri olmayan öğrencileri otellerde misafir ediyor

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu Valiliği kalacak yeri olmayan öğrencileri otellerde misafir ediyor

Ordu'da kalacak yeri olmayan üniversite öğrencileri kiralanan otellerde misafir ediliyor.

Ordu'da kalacak yeri olmayan üniversite öğrencileri kiralanan otellerde misafir ediliyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kente üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin barınma sorununun çözümü için harekete geçti.

Bu kapsamda Ordu Valiliği bazı otelleri kiraladı ve kalacak yeri olmayan öğrencileri buralara yerleştirdi.

Öğrenciler, bir yurda yerleşene ya da ev bulana kadar kiralanan otellerde misafir edilecek.

Havvanur Gül, AA muhabirine, Samsun'dan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünü kazanarak Ordu'ya geldiğini söyledi.

Yurt sıralamasında yedekler arasında olduğunu belirten Gül, bu süreçte yurda yerleşemediğini ifade etti.

İlerleyen günlerde yurda yerleşmeyi umut ettiğini aktaran Gül, "Bana bu süre zarfında bir haftalık kalacak bir yer lazımdı. Sağ olsun Ordu Valiliği bu konuda bizlere çok büyük yardımcı oldu. Sorunumuz giderildi. Çok büyük bir sıkıntıyı aşmış olduk." dedi.

İki gündür kendilerine gösterilen otelde misafir edildiğini dile getiren Gül, oteldeki hizmetten çok memnun olduğunu ifade etti.

Havvanur Gül, kendilerine bu imkanı sunan Vali Tuncay Sonel'e de teşekkürlerini sundu.

"İlerleyen günlerde yurda yerleşmeyi bekliyoruz"

Amasya'dan kente gelen Emine Kavlak ise Sosyoloji Bölümünü kazandığını belirterek, "Ordu Valiliğinin bize tanıdığı fırsatla barınma sorunumuz aşıldı. İlerleyen günlerde yurda yerleşmeyi bekliyoruz. O zamana kadar otelde misafir edileceğiz." diye konuştu.

Otel hizmetinden gayet memnun olduklarını aktaran Kavlak, "Otelimiz temiz. Her şeyden önce güvenli. Bizlerin bu sorununun aşılmasına katkı sunanlara teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Giresun'dan kente gelen Buse Öztürk de İngiliz Dili ve Edebiyatı 1. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Valiliğin bu hizmeti biz öğrenciler için çok iyi. Barınma sorunu olan öğrenciler için bu durum çok faydalı oldu. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Çorum'dan Ordu'ya üniversite öğrencisi kızını getiren Mehmet Kabasakal da haberler de böyle bir uygulama olduğunu duyduklarında çok mutlu olduklarını belirterek, "Valiliğe başvurumuzu yaptık. Şimdi kızım geçici olarak otelde misafir edilecek. İnşallah kısa zamanda yurda da yerleştirilmesi yapılır." şeklinde konuştu.

Ordu'da otelini öğrencilerin hizmetine sunan Karlıbel Vakfı Başkanı Ergin Karlıbel ise barınma sorunu yaşayan öğrencilerin yanında oldukları için mutlu olduklarını belirtti.

Ordu Valiliği kalacak yeri olmayan öğrencileri otellerde misafir ediyor

Ordu Valiliği kalacak yeri olmayan öğrencileri otellerde misafir ediyor

Ordu Valiliği kalacak yeri olmayan öğrencileri otellerde misafir ediyor

Ordu Valiliği kalacak yeri olmayan öğrencileri otellerde misafir ediyor

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Son dakika haberleri! Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

 Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emir Sultan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Göksel Müge Anlı Düm Tek Tek Gökhan Çıra
Spor Marcao Şenol Güneş Nihat Özdemir Alex Teixeira Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ordu Valiliği kalacak yeri olmayan öğrencileri otellerde misafir ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 13:29:29. #1.17#