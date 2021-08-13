Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
Anadolu Ajansı / Sefa Eyi - Haberler | Güncel

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede etkili olan sağanağın ardından merkezdeki binaların giriş katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yeri ile Fatsa Jandarma Komutanlığının bahçesini su bastı.

Meşebükü Mahallesi'nde ise heyelan meydana geldi. Belediyle ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde ise sağanak devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi

Boru hattı delindi, tarlaların içerisinden oluk oluk ham petrol aktı
Boru hattı delindi, tarlaların içerisinden oluk oluk ham petrol aktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize
Ayancık'ta sel apartman girişlerini kapattı! Binanın 1. katlarına kalastan geçitlerle ulaşılıyor
Ayancık'ta sel apartman girişlerini kapattı! Binanın 1. katlarına kalastan geçitlerle ulaşılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Haluk Levent Murat Dalkılıç
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Merve Çoban Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 18:11:35. #1.16#

title