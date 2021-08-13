Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede etkili olan sağanağın ardından merkezdeki binaların giriş katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yeri ile Fatsa Jandarma Komutanlığının bahçesini su bastı.

Meşebükü Mahallesi'nde ise heyelan meydana geldi. Belediyle ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde ise sağanak devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi