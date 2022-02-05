Ordu Mesudiye'de yaylada düzenlenen festival ilgi gördü

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde organize edilen "6. Keyfalan Yaylası Kar Festivali"ne vatandaşlar ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi ile Mesudiye Belediyesince Keyfalan Yaylası'nda düzenlenen festivalde, kent orkestrası ve yöresel sanatçılar sahne aldı.

Davul ve zurna eşliğinde kar üzerinde horon oynayan vatandaşlar, kızakla kayma keyfi de yaşadı.

Tiyatro oyununun da sahnelendiği festival kapsamında gerçekleştirilen "en güzel çoban" ve "en güzel av köpeği" yarışmalarında dereceye giren köpeklerin sahiplerine katılım belgesi ve hediyeler verildi.

Festivalde, askerler ve vatandaşlar tarafından taşınan dev Türk bayrağı eşliğinde şehitlere saygı yürüyüşü de yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Güler, Mesudiye'nin kültür, tarih ve doğal güzellikleri ile önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek Keyfalan Yaylası'nın tadını hep birlikte çıkardıklarını ifade etti.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ise festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Başkan Güler başta olmak üzere herkese teşekkür etti.