ORDU Koronavirüsten kaçanlar bu ilçeye akın etti, nüfus yüzde 70 arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ORDU Koronavirüsten kaçanlar bu ilçeye akın etti, nüfus yüzde 70 arttı

ORDU Koronavirüsten kaçanlar bu ilçeye akın etti, nüfus yüzde 70 arttı
08.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:14

Koronavirüsten kaçanlar bu ilçeye akın etti, nüfus yüzde 70 arttıKARADENİZ'de, mayıs ayı sonunda başlayan yayla ve köylere göç geleneği, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl erken başladı.

Koronavirüsten kaçanlar bu ilçeye akın etti, nüfus yüzde 70 arttı

KARADENİZ'de, mayıs ayı sonunda başlayan yayla ve köylere göç geleneği, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl erken başladı. Ordu'da şehirlerden göç edenlerle mahalle ve yaylaların dolduğu Kabadüz ilçesinde nüfus yaklaşık yüzde 70 arttı. Kalabalık şehirlerden uzaklaşarak daha sakin olan köy ve yaylalara çıkanlar, sosyal izolasyon kuralına uymadıklarından burada yaşayan özellikle yaşlı nüfusu risk altında bırakıyor. Uzmanlar, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla köylerde de tedbirler alınmasını istiyor.

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı vatandaşlar tedbir almayı sürdürüyor. Karadeniz'de gelenek haline gelen ve mayıs ayı sonunda başlayan yayla ve köylere göç geleneği, bu yıl koronavirüs salgını endişesi nedeniyle erken başladı. Koronavirüs salgınından korunmak isteyenler, şehirlerden uzaklaşarak daha sakin ve ıssız olan yayla ve köylere çıkıyor. Ordu'nun Kabadüz ilçesinin nüfusu şehirlerden göç edenlerle yaklaşık yüzde 70 arttı. İlçede mahalle ve yaylalar dolup taştı. Karadeniz'de köy ve mezralardaki evlerine çıkanlar, sosyal izolasyon kuralına uymadıklarında burada yaşayan özellikle yaşlı nüfusu risk altında bırakıyor.

BELEDİYE BAŞKANI: NÜFUSUMUZ YÜZDE 70 ARTTI

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların ilçelerine bağlı yaylalara akın ettiğini açıkladı. Kaya, 'İlçemiz diğer ilçelere göre ciddi derecede göç alan ve aynı zamanda da göç veren bir ilçemiz. Yaz günlerinde özellikle 100 bine yaklaşan nüfusuyla, kış aylarında da 5 ile 10 bin arasında devam eden bir ilçeyiz. Bu seviyedeyken şu an itibariyle ilçemize il dışından koronavirüs salgınından sonra ciddi derecede bir giriş oldu. Bu giriş ilimize seyahat yasağının getirilmesiyle ciddi bir şekilde de durdu. Ama hala il içinden gelen vatandaşlarımız şu anda akın akın yaylalara, mahallelerimize dolmuş durumdalar. İller arasındaki giriş ve çıkış kısıtlaması konulduğu rakamla aynı aya oranlama yaptığımızda ilçemizin nüfusunda yaklaşık yüzde 70 oranında bir artış var. Yasak tamamen kaldırıldığı zaman nüfusun çok büyük rakamlara ulaşacağını düşünüyoruz. Lütfen vatandaşlarımız kurallara uysunlar. Çünkü bu süreç devam ediyor. Sürecin ne zaman biteceği belli değil' dedi.

'DAHA FAZLA İNSAN GELECEK'

Yayla mevsiminin geldiğini hatırlatan Kaya, "Bu yayla mevsiminde bütün ilçelerimizden ve il dışından gelen hemşerilerimizle dolup, taşacak. Daha fazla insan gelecek. Bunlar da geldiği takdirde kontrollü bir şekilde hem sağlık tedbirleri hem de koronavirüsle ilgili alınacak tedbirlerle ilgili mücadelemize son hız devam edeceğiz. Daha ciddi bir çalışma olacak. Bundan sonra kontrollerimiz daha da hızlanacak. Hemşerilerimiz alınan kararlara uysun, diğer insanlarla arasındaki mesafesini korusun ve maskesiz sokağa çıkmasın. Eşiyle, dostuyla, hane ziyaretleri veya bir araya gelme konularında da dikkat olsunlar? diye konuştu.

'BURASI İZOLASYON İÇİN CENNETLİK'

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kendini korumaya alan Haluk Çetinkaya da 'Evde kal Türkiye' dedikten sonra ben de kendimi izolasyona almak için yaylaya geldim. 1,5 aydan beri buradayım. Ara sıra çocuklarımın yanına gidiyorum ama tabii ki yine geliyorum. Şimdi yayla sezonu. Yaşlı insanlara da izin verilmesi gerekiyor. Çünkü burası yaşlı insanlar için birebir, cennet. İzolasyon için, temastan uzak olmak için cennetlik bir yer. Allah devletimizden razı olsun? dedi.

'SALGIN BİTENE KADAR BURADA KALACAĞIM'

Ekrem Kurt ise, 'Koronavirüs salgınından uzak kalmak için yaylaya geldim. Hem buradaki işlerimi hallediyorum hem de kendimi karantina altına alıyorum. Salgın bitene kadar burada kalacağım. Şu anda 20 gündür buradayım. Arada sırada şehre iniyorum. Oradaki işlerimi hallettikten sonra tekrar geliyorum. 6 ay boyuna burada kalacağım' ifadelerini kullandı.

PROF. DR. BEYHUN: KÖYLERDEKİLERİ RİSKE ATMIŞ OLACAĞIZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun, tedbirler kapsamında şehirlerarası ulaşımda kısıtlama getirildiğini ancak şehir içindeki aktivitelerin kısıtlanmadığını söyledi. Köylerde yaşayanların temas halinde olduğuna ve bunun köylerdeki yaşlıları risk altında bıraktığına dikkat çeken Prof. Dr. Beyhun, "Köylerde yaşlılarımız daha fazla yaşıyor. Risk grubu diye tanımladığımız hastalığın daha ağır seyrettiği kişiler bunlar. Bizler, şehirdeki evlerimizden köye çıktığımızda en çok korumak istediğimiz insanlarımızı risk altına atmış oluyoruz. Bir sağlık sorunu yaşanması, vefat durumlarında ya da çeşitli insani durumlarda köy içerisinde insanlar birbirleriyle görüşebiliyor. Bu sefer hastalık, o köy içerisinde çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Birtakım örnekleri var. Karantinaya alınan köyler oldu" dedi.

'KÖYLERE GİDİŞ GELİŞLER AZALMALI'

Yazlık tatil bölgeleriyle köylerin sağlık sistemi organizasyonlarının bölgenin nüfusuna göre yapıldığını aktaran Prof. Dr. Beyhun, şehirlerden köy ve kasabalara olan göçün sağlık sisteminin yükünü artırarak ihtiyaç duyulduğu anda sağlık hizmeti verilmesinde sıkıntı yaşatabileceğini söyledi. Köy içindeki temasların azalmasıyla koronavirüsün yayılmasının da azalacağını kaydeden Prof. Dr. Beyhun, "İnsanların davranışlarıyla ortaya çıkacak, zamanla göreceğiz. Köy evlerinde gidiş gelişler ne kadar azalır, biz kendi hareketlerimizi ne kadar azaltır, evimizde kalmaya gayret edip başarılı olabilirsek o kadar az olacak. Bunu başaramazsak özellikle köylerimizde yaşayan yaşlılarımızı çok riske atmış olacağız" diye konuştu.

ORDU Koronavirüsten kaçanlar bu ilçeye akın etti, nüfus yüzde 70 arttı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Haber
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Haber
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor Haber
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı
Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
Silah zoruyla attırılan imza sebebiyle 20 milyon liralık mal varlığını kaybedecek 81 yaşındaki adam kısmi felç geçirdi
Silah zoruyla attırılan imza sebebiyle 20 milyon liralık mal varlığını kaybedecek 81 yaşındaki adam kısmi felç...
Bursaspor'un şampiyon kadrosunun isimleriyle dezenfekte çalışması yapan personele forma hediye edildi
Bursaspor'un şampiyon kadrosunun isimleriyle dezenfekte çalışması yapan personele forma hediye edildi
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Eski eşi tarafından bıçak zoruyla cinsel saldırıya uğrayan kadın avukat: Öldükten sonra mı tutuklanacak?
Eski eşi tarafından bıçak zoruyla cinsel saldırıya uğrayan kadın avukat: Öldükten sonra mı tutuklanacak?
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Kim ile ilgili çarpıcı bir iddia daha: Ortaya çıkan kendisi değil dublörü
Kim ile ilgili çarpıcı bir iddia daha: Ortaya çıkan kendisi değil dublörü
İstanbul, sahur vakti korkuyu yaşadı! İstinat duvarı çığlıkların arasında çöktü
İstanbul, sahur vakti korkuyu yaşadı! İstinat duvarı çığlıkların arasında çöktü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM'li koronavirüs paylaşımı ile vatandaşları uyardı: Riski görün
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM'li koronavirüs paylaşımı ile vatandaşları uyardı: Riski görün
Ramazan davulcusu 'korona manisi' ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona
Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci dalga gelebilir
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci dalga gelebilir
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Nur Yerlitaş Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Safiye Soyman
Spor Falcao Can Bartu Bülent Uygun Loris Karius Lionel Messi
Daha Fazla Kadın Sabah Mayıs İngiltere
Şu an buradasınız: ORDU Koronavirüsten kaçanlar bu ilçeye akın etti, nüfus yüzde 70 arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 17:04:15. #1.15#
title