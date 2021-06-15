Ordu Kan Alma Birimi törenle açıldı

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Başkanı İsmet Durmuş, "Kan, yerine göre çok acil bir ihtiyaç ve sürekli bir ihtiyaçtır.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Başkanı İsmet Durmuş, "Kan, yerine göre çok acil bir ihtiyaç ve sürekli bir ihtiyaçtır. Kanın insan dışında üretildiği başka bir yer yok." dedi.

Durmuş, Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından hayata geçirilen Ordu Kan Alma Birimi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, böylesine güzel bir hizmetin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kanın ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu her seferinde bire bir gördüklerini ifade eden Durmuş, Türk Kızılayın da kan bağışı yönlendirme noktasında çok başarılı işler yaptığına değindi.

Kanı güvenli, temiz ortamda alıp bunu işleyebilmek ve ardından ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırabilmenin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Durmuş, Türk Kızılayın Sağlık Bakanlığının gözetiminde bunu en başarılı şekilde yapmaya devam ettiğinin altını çizdi.

"Kan, yerine göre çok acil bir ihtiyaç ve sürekli bir ihtiyaçtır. Kanın insan dışında üretildiği başka bir yer yok." diyen Durmuş, kan bağışı sayesinde nice insanların hayat bulduğunu vurguladı.

Kan bağışıyla hiç tanımadığınız insanlara şifa olunabileceğine işaret eden Durmuş, böylesine önemli bağışın birçok bağış ile kıyaslamanın da mümkün olamayacağını vurguladı.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt da Ordu'nun çok güzel bir kan alma birimine kavuştuğunu belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Törende konuşan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan'da birimin Ordululara hayırlar getirmesini temennisinde bulundu.

Törene, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu, Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay