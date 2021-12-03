Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'a giden 3 çocuk aranıyor

İSTANBUL (DHA) - ORDU'da, yaşları 12 ile 14 arasındaki 3 çocuk, 5 gün önce galeriden otomobil çalarak kaçtı. Polis, plakasından en son İstanbul'da olduğu tespit edilen otomobildeki 3 çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. Oto galerinin ortağı Cem Uygun, "Aracımız hala onların elinde. Trafik cezalarından bütün kuralları ihlal ettiklerini anlıyoruz" dedi.

Olay, 28 Kasım günü saat 04.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun'un ortaklığında olan oto galeride meydana geldi. S.Ö. (14), A.T. (12) ve ismi öğrenilemeyen aynı yaşlardaki çocuk, oto galerinin arka kapısının camını kırarak içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı. İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezdikten sonra tekrar galeriye gelip aracı yol kenarına bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka otomobili alarak uzaklaşan çocukların galeriye girmesi ve araçları çalıştırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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