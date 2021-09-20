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ORDU'DAKİ YAĞIŞ NEDENİYLE FINDIKLARINI TOKAT'TA KURUTUYORLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU'da yağışlı hava nedeniyle fındık üreticisi ürünlerini kurutamayınca Tokat'a gitti .

ORDU'da yağışlı hava nedeniyle fındık üreticisi ürünlerini kurutamayınca Tokat'a gitti . TIR parklarına fındıklarını seren üreticilerden Adem Akdelen "Artık buraya da yağmur yağarsa Diyarbakır'a kadar gideceğiz" dedi.

Ordu'da hasat sezonunun tamamlanmasıyla fındıklarını toplayan üreticiler, mahsullerini kurutmaya başladı. Kentteki yağışlı hava nedeniyle bazı üreticiler ise Tokat'a geldi. Üreticiler, Niksar ilçesindeki D-100 kara yolundaki TIR park alanlarına fındıklarını serip kurutmaya çalışıyor.

'FINDIK KURUTMAK İÇİN GELDİK'

Ordu'nun Korgan ilçesinden geldiklerini söyleyen fındık üretici Adem Akdelen (32), "Fındıklarımı Ordu'daki yağıştan dolayı kurutamadık. Fındığımızı kurutmak için buraya geldik. 2 gündür buradayız. Sağ olsunlar, burada da bizi hoşgörü ile karşıladılar. Fındık kurutmak için burası çok güzel bir yer. Burada da Çarşamba günü yağmurlu gözüküyor. Artık buraya da yağmur yağarsa Diyarbakır'a kadar gideceğiz" dedi. Yüksel Esen (77) ise "Buraya Ünye'den geldik. Fındığımızı kurutamadık. Ünye'de çok yağmur yağdığı için burayı tercih ettik. İnşallah burada kurutacağız. Burada inşallah, yüzümüz güler "diye konuştu.

ORDU'DAKİ YAĞIŞ NEDENİYLE FINDIKLARINI TOKAT'TA KURUTUYORLAR

ORDU'DAKİ YAĞIŞ NEDENİYLE FINDIKLARINI TOKAT'TA KURUTUYORLAR

ORDU'DAKİ YAĞIŞ NEDENİYLE FINDIKLARINI TOKAT'TA KURUTUYORLAR

ORDU'DAKİ YAĞIŞ NEDENİYLE FINDIKLARINI TOKAT'TA KURUTUYORLAR

ORDU'DAKİ YAĞIŞ NEDENİYLE FINDIKLARINI TOKAT'TA KURUTUYORLAR

ORDU'DAKİ YAĞIŞ NEDENİYLE FINDIKLARINI TOKAT'TA KURUTUYORLAR

ORDU'DAKİ YAĞIŞ NEDENİYLE FINDIKLARINI TOKAT'TA KURUTUYORLAR

ORDU'DAKİ YAĞIŞ NEDENİYLE FINDIKLARINI TOKAT'TA KURUTUYORLAR

ORDU'DAKİ YAĞIŞ NEDENİYLE FINDIKLARINI TOKAT'TA KURUTUYORLAR

ORDU'DAKİ YAĞIŞ NEDENİYLE FINDIKLARINI TOKAT'TA KURUTUYORLAR

ORDU'DAKİ YAĞIŞ NEDENİYLE FINDIKLARINI TOKAT'TA KURUTUYORLAR
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Haber: ORDU'DAKİ YAĞIŞ NEDENİYLE FINDIKLARINI TOKAT'TA KURUTUYORLAR - Haberler
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