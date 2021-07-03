Ordu'daki Sarpdere-Damarlı kara yolunda yol yapım çalışmasına başlandı

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Sarpdere-Damarlı kara yolunda yol yapım çalışması başladı.

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Sarpdere-Damarlı kara yolunda yol yapım çalışması başladı.

Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışma dolayısıyla Sarpdere Damarlı Karayolu Platformu tarafından, Elmaçukuru Mahallesi'nde program düzenlendi.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, programda yaptığı konuşmada, yolun yapım çalışması devam eden Ulubey-Gürgentepe-Gölköy yoluna alternatif bir güzergah olduğunu söyledi.

Söz konusu yolda hasarlı ve ölümlü trafik kazalarının meydana geldiğini anlatan Türkcan, yeni yol çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Dua edilmesi ve kurban kesilmesinin ardından protokol üyeleri, çalışmalara başlanan kara yolunu gezdi.

Programa, Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Karayolları 77. Şube Şefi Sertaç Erkoç, platform başkanı Osman Karaca, platformun basın sözcüsü Abduaziz Özen ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli