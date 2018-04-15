Ordu'da Yılın En'leri

Ordu'da haftalık yayın yapan Haberci Gazetesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Yılın En'leri' anketinde seçilen kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi.

Ordu'da bir otelde gerçekleştirilen geceye Ordu Vali Vekili Adem Öztürk'ün yanı sıra sivil toplum kuruluş temsilcileri, özel ve kamu kurumu yöneticileri katıldı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak, 14 yıldır sürdürdükleri 'Yılın En'leri' sosyal etkinliği ile önemli bir olaya imza attıklarını söyledi. Bu organizasyonların Ordu'nun sivil toplum kuruluşları ile özel, tüzel, kamu kurumlarını bir araya getirdiğini, aynı zamanda Ordu'ya hizmet veren kişi ve kurumların okur anketleri sonucu ödüllendirildiğini vurgulayan Çakmak, "Bu sosyal etkinliğimiz 14 yıldır Ordu'nun kamu, kurum ve sivil toplumunun itici gücü olmuş ve olmaya devam edecektir" dedi.

'Yılın Bürokratı' ödülünü alan Ordu Valisi Seddar Yavuz il dışında olduğu için ödülünü Vali Vekili Adem Öztürk aldı. 'Yılın Belediye Başkanı' ödülü ise iki isme gitti. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile Kumru Belediye Başkanı Murat G.Hatipoğl 'Yılın Belediye Başkanı' ödüllerini paylaştılar. Her iki isim önceden belirlenen programları nedeniyle geceye katılamazken ödüllerini özel kalem müdürleri aldı.

İHA muhabirine 'Yılın Gazetecisi' ödülü

Gecede 'Yılın Gazetecisi' ödülleri 3 ajans muhabirine verildi. İHA Muhabiri Metin Akyürek ödülünü Haberci Gazetesi sahibi Figen Çakmak'ın elinden aldı. Diğer ajans muhabirleri Hayati Akçay ve Ali Yazan da ödül aldı. Gecede Altaş TV ve TV 52 'Yılın TV kuruluşları' ödülünü aldılar.

Her alandan ödül gecesi

Gecede şu isimler ödül aldı:

'Yılın Meslek Kuruluşu' Ordu Barosu, 'Yılın İşadamları' Mustafa Congara, Ahmet Fehmi Tozlu ve Murat Odabaş, 'Yılın İş Kadınları' Ecz. Öznur Gümüş, Emel Topkaya, Yeşim Köksal Kefeli ve Şenay Can, 'Yılın Yöneticisi' Bankacı Saime Öztürk, 'Yılın Genç Girişimcisi' Abdullah Erdoğan, 'Yılın Sivil Toplum Örgütü' Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, 'Yılın Kurumu' Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile DOKAP, 'Yılın Meclis Başkanı' OTSO eski Meclis Başkanı Ufuk Ünal, 'Yılın Eğitim Kurumu' Gülyalı Ayşe Şahin ÇPL ve TEOL Dil Merkezi, 'Yılın Kreşi' Mavi Boncuk Kreş, 'Yılın Doktoru' Nermin Eribol, 'Yılın Hastanesi' Özel Ordu Umut Hastanesi, 'Yılın Kurumu' Avcılar Turizm, 'Yılın Otomotivi' Köy Otomotiv, 'Yılın Unlu Mamulleri' Unpam, 'Yılın Hizmet Ödülleri' Gölköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bergüzar Çağlayan, Naile Ocaktan, Türk Kızılayı Kumru Şube Başkanı Erdoğan Kısacık, Ünye Gençlik Spor Müdürü Aydın Kuyumcu, Fatsa Halk Eğitim Müdürü Barış Semih Yazıcı, Ordu Kayak Spor Kulübü Başkanı Fevzi Turan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Sezayi Akarsu, Tamer Aktaş.

Gecede Ordu Valiliğinin duayen isimlerinden Celal Eker, Prof. Dr. Çağatay Öztürk, Ordu TESK Başkanı Erdoğan Akyürek, OTSO Genel Sekreteri Şükrü Köksal'a onur ödülleri takdim edildi. - ORDU