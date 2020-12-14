Ordu'da Yazkonağı Mağarası'nı turizme kazandırmak için keşif gezisi
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Ordu'da Yazkonağı Mağarası'nı turizme kazandırmak için keşif gezisi

14.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:27
Ordu'da Yazkonağı Mağarası'nı turizme kazandırmak için keşif gezisi

ORDU'nun Ünye ilçesinde Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, beraberindeki heyetle içerisinde dehlizler ile doğal göl ve yarasa kolonilerinin bulunduğu Yazkonağı Mağarası'nı inceledi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, beraberindeki heyetle içerisinde dehlizler ile doğal göl ve yarasa kolonilerinin bulunduğu Yazkonağı Mağarası'nı inceledi. Başlatılan çalışmanın sonunda mağaranın, turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney başkanlığında Ünye Turizm İşletmecileri Derneği'nin (ÜNTİD) organize ettiği aralarında arkeolog ve sanat tarihçilerinin de yer aldığı heyet, Yazkonağı Mahallesi'nde bulunan Yazkonağı Mağarası'nı inceledi.  Dehlizler ile göl ve yarasa kolonilerinin bulunduğu mağarada 1 kilometre yürüyen heyetin, hazırlayacağı rapora göre bölgenin doğa ve spor turizmine kazandırılması hedefleniyor.

'KEŞİF ÇALIŞMASI BAŞLATTIK'Mağara ile ilgili keşif gezisi yaptıklarını belirten Kaymakam Ümit Hüseyin Güney,  "Ünye Turizm İşletmecileri Derneğimizle birlikte Yazkonağı Mağarası'na bir gezi düzenledik. Bugüne kadar ismini sıkça duyduğumuz mağaramızla ilgili çeşitli rivayetler dinlemiştik. Bizzat yerinde inceleme fırsatı bulduk. Burayı sadece Ünye ve Ordu turizmine değil; Türkiye turizmine kazandırmak için keşif çalışması yaptık. İçerisinde yarasa kolonileri, göl ve sarkıtlarıyla güzel bir yer. Ordu Valimiz Tuncay Sonel ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın destekleriyle burayı adrenalin sevenlerin uğrak yeri yapacağız. Dağcılar, doğa severler, sporcular ile farklı bir etkinlik yapmak isteyenlerin görmesi gereken bir ortam" dedi. Güney, mağara içerisinde geçişi engelleyen birkaç göçük olduğunu hatırlatarak, "Doğal dokuya zarar vermeden özel bir işçilikle güvenlik düzenlemeleri yapılır. Parkur çalışması da gerçekleştirildikten sonra turizme kazandırılabilir" diye konuştu.'DOĞAL MAĞARA TURİZME HAZIRLANIYOR'Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi de doğa harikası Yazkonağı Mağarası'nda gerçekleştirdikleri keşif ve ön rapor gezisi hakkında şunları söyledi:

"Amacımız, fay kırığı oluşumuyla meydana gelen doğal mağaranın ziyarete açılması. Ancak bundan önce mağara içinde ve çevresinde ulaşımı sağlayacak yollar ile yönlendirme levhaları ile giriş düzenlemesi yapılmalı. Galeri boyunca oluşan göçük ve akarların temizlenmesi, taban yolu, tavan ve ara galerilerde oluşan sarkıtlarla dikitler gün ışığıyla aydınlatılmalı. Galeride güvenlik sorunu yaşanmaması önemli. Bölgeler hakkında ziyaretçiler, 'tam, yarı ve güvenliksiz' şeklinde hazırlanan renkli panolar ile bilgilendirilmeli. Diğer altyapı hizmetlerinin de tamamlanmasıyla mağara ülke ve Ünye turizmine değer katacak yeni bir destinasyon olacaktır" dedi.


Ordu'da Yazkonağı Mağarası'nı turizme kazandırmak için keşif gezisi
Ordu'da Yazkonağı Mağarası'nı turizme kazandırmak için keşif gezisi
Ordu'da Yazkonağı Mağarası'nı turizme kazandırmak için keşif gezisi
Ordu'da Yazkonağı Mağarası'nı turizme kazandırmak için keşif gezisi
Ordu'da Yazkonağı Mağarası'nı turizme kazandırmak için keşif gezisi
Ordu'da Yazkonağı Mağarası'nı turizme kazandırmak için keşif gezisi
Ordu'da Yazkonağı Mağarası'nı turizme kazandırmak için keşif gezisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgut DAĞDEVİREN

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