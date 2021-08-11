Ordu'da üç gün etkili olan yağışlarda 255 noktada heyelan meydana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da üç gün etkili olan yağışlarda 255 noktada heyelan meydana geldi

Ordu'da üç gün etkili olan yağışlarda 255 noktada heyelan meydana geldi
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'da 7-10 Ağustos arasında etkili olan şiddetli yağışlarda 255 noktada heyelan meydana geldiği bildirildi.

Ordu'da 7-10 Ağustos arasında etkili olan şiddetli yağışlarda 255 noktada heyelan meydana geldiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte 7 Ağustos'ta başlayan ve üç gün etkili olan sağanağın bilançosunun ortaya çıktığı belirtildi.

Yağışa bağlı olarak Ünye, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey ilçelerinde toplam 255 noktada heyelan meydana geldiği vurgulanan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Ekiplerin, 34 noktada dere ıslahı, 12 noktada da yağmur suyu hattı temizlik çalışması gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, ayrıca 322 noktada büz ağızlarında yaşanması muhtemel tıkanıklığın önlemesi için iş makineleri yardımıyla sürekli müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in şu görüşlerine yer verildi:

"Heyelanların ve su baskınlarının tamamına müdahale ettik. Bazı ilçelerimize yakın derelerin su debilerindeki artışlar ciddi riskler oluşturdu. Ekiplerimizin dere yataklarında aldıkları önlemler, iş makineleriyle müdahaleleri sonrası yaşanabilmesi muhtemel çok büyük olumsuzlukların önüne geçtik. Ekiplerimiz, 7/24 saat esasına göre görevlerinin başındalar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Üner Onur Akay Deniz Akkaya Süreyya Yalçın
Spor Muslera Fatih Terim Alex Teixeira Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da üç gün etkili olan yağışlarda 255 noktada heyelan meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:06:50. #1.14#

title