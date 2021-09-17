Ordu'da taş ocağı için 'ÇED gerekli değil' kararına durdurma

ORDU'nun Ulubey ilçesi Eymür Mahallesi'nde, Altınordu Belediyesi'nce açılmak istenen taş ocağı ile ilgili verilen 'ÇED gerekli değil' kararı, mahkemeye taşındı. Yürütmeyi durdurma kararı çıkaran mahkeme heyetince doğaya telafisi güç zararlar verebileceği vurgusu yapıldı.

Altınordu Belediyesi, Ulubey ilçesi sınırlarında kalan yaklaşık 1000 nüfuslu Eymür Mahallesi'nde 'Andezit Taş Ocağı ve Konkasör Tesisi' projesi hazırladı. Mahalleli, ' Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değil' kararı verilen projenin yaşam alanlarına zarar vereceği gerekçesiyle taş ocağına karşı imza topladı, hukuk mücadelesi başlattı. Ordu İdare Mahkemesi de bilirkişi raporunda teknik olarak yeterli ve uygun olmadığı belirtilen 'ÇED gerekli değil' kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma verdi. Mahkeme heyeti, kararda doğaya telafisi güç zararlar verebileceği vurgusu yaptı. Mahkeme kararında, "Projenin uygulanacağı saha ve coğrafya bir bütün olarak değerlendirildiğinde canlı ve bitki çeşitliliği, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi faaliyetler, tatlı su kaynakları projeden olumsuz etkilenecektir. Proje tanıtım dosyası eksik olduğu ve yeterli teknik-bilimsel gereklilikler doğrultusunda hazırlanmadığı, ÇED sürecinin işletilmesi gerektiği ve neticede ortaya çıkan duruma göre iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından dava konusu idari işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

Bahattin Aktürk de "Mahalleli olarak belediyenin bu talebine karşı çıktık. Şikayette bulunduk. Karar da mahallelinin lehine çıktı. Köylünün fendi, taş ocağını yendi. Çok mutlu ve sevinçliyiz" dedi.