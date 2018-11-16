Ordu'da 'Millet Kıraathanesi' Hizmete Açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Millet Kıraathanesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Ordu Kültür Sanat Merkezi kampüsünde hizmete sunulan "Millet Kıraathanesi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin en önemli özelliğinin insan kaynağı ve genç nüfus olduğunu söyledi.

"Bizim diğer ülkeler gibi yer altı, yer üstü kaynakları açısından sınırlı seviyede imkanımız olabilir" diyen Eldemir, "Ama hepsinden önemlisi insan kaynağı açısından fevkalade potansiyele sahip bir ülkeye sahibiz. İşte bu insan kaynağımızı iyi yetiştirmek, insan kaynağımızı iyi eğitmek, insan kaynağımızı daha nitelikli hale getirmenin yolu gençlerimizi doğru şeylerle meşgul etmektir. İnşallah bu tesis hayırlar getirsin ve gelecek nesiller güzel gelişsin." dedi.

Eldemir, böyle bir tesisin açılışana vesile oldukları için Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'a da teşekkür ederek, tesisin Ordululara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz'da böyle bir tesisi hizmete açmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin her alanda önemli değişimler ve devrimler gerçekleştirdiğinin altını çizen Yavuz, "Açılışını yapacağımız bu tesiste KPSS ve diğer sınavlara hazırlanan çocuklarımızın ders çalışabileceği ve kaliteli vakit geçirebileceği alanlardan bir tanesi." dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu tür mekanlar oluşuyor, daha da oluşacak. Ordumuzu en güzel hale getirmek için uğraşıyoruz. Bu tür mekanlar önemli. Okumak kadar önemli bir şey yok. Çocuklarımıza okumanın önemini anlatalım." diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise, Millet Kıraathanesi'nin özellikle öğrenciler, gençler, okuma arzusunu üst düzeye çıkarmak istedikleri halkın buluşma, kitaba ulaşma mekanları olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, protokol imza törenine geçildi. Vali Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından Millet Kıraathanesi'nin protokolü imzalandı.

Daha sonra Yavuz, Eldemir, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergun Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve diğer protokol üyeleri Millet Kıraathanesi' nin açılış kurdelesini kesti.