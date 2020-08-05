Ordu'da kaçakçılıkla mücadele Ordu'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 95 şişe içki ele geçirildi.

Ordu'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 95 şişe içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesindeki polis noktasında İstanbul'dan Giresun'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, farklı markalarda 95 şişe içki ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili bir şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yaptı.

Kaynak: AA