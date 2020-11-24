Ordu'da iş yerine silahla ateş eden kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Ordu'da iş yerine silahla ateş eden kişi gözaltına alındı

24.11.2020 16:59 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:02
Ordu'da iş yerine silahla ateş eden kişi gözaltına alındı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) şube binasına silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) şube binasına silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi'nde ikamet eden ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi, evlerinin önündeki sokak aydınlatma lambasının takılmadığını öne sürerek YEDAŞ şube binasına tüfekle ateş etti.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, binanın camlarının kırıldığı görüldü.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan kişiyi yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Çelik

İlgili Haberler

Silahla etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı
Silahla etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
Evini silah atölyesine çeviren şahıs gözaltına alındı
Evini silah atölyesine çeviren şahıs gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Şafak Sezer Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da iş yerine silahla ateş eden kişi gözaltına alındı - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 17:04:34. #1.14#
title