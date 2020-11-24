Ordu'da iş yerine silahla ateş eden kişi gözaltına alındı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) şube binasına silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) şube binasına silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi'nde ikamet eden ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi, evlerinin önündeki sokak aydınlatma lambasının takılmadığını öne sürerek YEDAŞ şube binasına tüfekle ateş etti.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, binanın camlarının kırıldığı görüldü.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan kişiyi yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Çelik