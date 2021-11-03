Ordu'da hayırsever iş insanının yaptırdığı okul açıldı

KORGAN, ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde hayırsever iş insanı Mehmet Altunkılıç tarafından yaptırılan okulun açılışı gerçekleştirildi.

Yenipınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 12 derslikli Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan İlkokulu ve Ortaokulu için açılış töreni düzenlendi.

Vali Tuncay Sonel, burada yaptığı konuşmada, şehrin 19 ilçesi ile kocaman bir Ordu ailesi olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde Ordu'nun şehirde, yurt içinde ve dışında iş insanı Mehmet Altunkılıç gibi bir çok değerleri olduğunu belirten Sonel, ayrıca başarılı bir İl Milli Eğitim Müdürleri olduğunu aktardı.

Sonel, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve hayırsever iş insanlarımızla devletimizin ve milletimizin destekleriyle Ordu'da 41 okul ve 543 dersliğe ulaştık. Allah'a hamdolsun 42'nci okulu da bulduk. Bu iş bir ekip işi." ifadelerini kullandı.

Çocukları ve gençleri önemsediklerine işaret eden Sonel, "İnşallah bu güzel okuldan çıkan çocuklarımız, gençlerimiz ailelerine, vatana, milletine, bayrağına, ezanına hayırlı işler yapacak yerlere gelirler." dedi.

İş insanı Mehmet Altunkılıç ise okulun hayırlı olmasını temenni ederek, "Hayırlı dualarla başladığım bu eseri bitirme imkanı verdiği için Allah'a sonsuz şükrediyorum. Buralardan vatanını, milletini seven çocuklar yetişsin, bilim adamları yetişsin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sonel, Altunkılıç ve protokol üyeleri, kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi.

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