Ordu'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı
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Ordu'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Yaşam

Ordu'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı Kutlama öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu esnada program alanı dışarısında bulunanlar da marşa eşlik ederken, bir kişinin bu sırada oturması ve bir şeyler yemesi dikkat çekti Ordu'da, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi...

Ordu'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı

Kutlama öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu esnada program alanı dışarısında bulunanlar da marşa eşlik ederken, bir kişinin bu sırada oturması ve bir şeyler yemesi dikkat çekti

ORDU - Ordu'da, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, 1-7 Haziran "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Atatürk Anıtı önünde kutlanan program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Program başlamadan önce İstiklal Marşı okunduğu esnada sahilde oturan vatandaşlar ayağa kalkarak, marşa eşlik etti. Ancak yeşil alanda oturan ve yanında bulunanların İstiklal Marşı okunduğu esnada ayağa kalmasına rağmen bir kişinin oturmaya devam etmesi ve bir şeyler yemesi dikkat çekti.

Programın açılış konuşmasını yapan Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Türkiye'de bu yıl ilk defa kutlanan program kapsamında, farkındalığı arttırmayı hedeflediklerini ve 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' vesilesiyle bir arada bulunduklarını söyledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle her sektörün ve yaşamın her alanının olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Kaymakam Karahan, "Ancak sayısal verilere baktığımızda az önce de belirtildiği üzere yaklaşık 72 dalda 430 kurs ile 8 binden fazla vatandaşımızın iştiraki sağlanmış. Bu da hiç azımsanmayacak bir sayı olarak ortaya çıkmakta. İnşallah salgının etkileri önümüzdeki yıllarda daha azaldığında katılım konusunda hep birlikte daha iyi verilere inşallah ulaşmayı temenni ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından kurslara katılan kursiyerlerin el emeği ürünlerinin bulunduğu sergilerin açılışı yapıldı ve katılımcılar tarafından sergi gezildi.

Ordu'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı
Ordu'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı
Ordu'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı
Ordu'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı
Ordu'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı
Ordu'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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