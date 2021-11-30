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Ordu'da fırtına ağaçları devirdi

İhlas Haber Ajansı / Uğur Kahyaoğlu - Haberler | Yerel

Ordu'da fırtına ağaçları devirdi Karadeniz Bölgesi genelinde meteoroloji ve Ordu Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

ORDU (İHA) - Ordu'da fırtına ağaçları devirdi

ORDU - Karadeniz Bölgesi genelinde meteoroloji ve Ordu Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddeti artan fırtına nedeniyle Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi sahil mevkiinde bulunan 2 ağaç devrildi. Ordu'nun Altınordu ilçesi sahil mevkiinde 2 ağaç devrildi, 1 ağaç ise kökünden koparak düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Ağaçlar bisiklet ve yaya yolu üzerine düştü, olayda yaralanan olmadı.

Devrilen ağaçların bulunduğu bölgede trafik akışı trafik polisi ekiplerince sağlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de devrilen ağaçları olay yerinden kaldırarak temizlik işi yürüttüler.

Öte yandan Altınordu ilçesinin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri meydana geldi.

Ordu'da fırtına ağaçları devirdi

Ordu'da fırtına ağaçları devirdi

Ordu'da fırtına ağaçları devirdi

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Uğur Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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