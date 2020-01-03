Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı binanın yıkımına başlandı

03.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:44

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2018 yılında meydana gelen selin ardından yıkım kararı alınan dere yatağındaki 4 katlı binanın yıkım işlemine başlandı.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Öztürk, bölgeye gelerek 4 katlı binanın yıkım çalışmalarını takip etti.

Kaymakam Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Ağustos 2018'de yaşanan sel afetinde ilçede ciddi hasar ve sıkıntılar meydana geldiğini söyledi.

Dere yataklarının daraltılmaması ve kapatılmamasının son derece önem arz ettiğini belirten Güney, "Dere ıslah çalışmaları Ünye'de DSİ tarafından yapılıyor. Yıkılan köprülerimiz çok kısa sürede yapıldı. Bu şekilde risk oluşturulan yapıları da yıkarak, dere yataklarımızda olası sel afetlerinde zararın önlenmesi, asgariye indirilmesi için gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.

Güney, bu konuda vatandaşların duyarlılık göstermesi gerektiğini vurgulayarak, binaların riskli alanlara yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşın mal ve can güvenliği için her şeyin yapıldığını belirten Güney, "Ülkemizde kıt olan kaynakları sağlıklı ve doğru yatırımlarla hukuk çerçevesinde isabetli bir şekilde yaptığımız zaman halkımızın güvenliği için doğru olanı yapmış oluruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımız, ilçemize teşriflerinde konuyu hassasiyetle takip ettiler, kaynak aktararak talimatlarını verdiler. Yerelde de Sayın Valimizin öncülüğünde Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz ve belediye başkanlarımız konuyu hassasiyetle takip ettiler. Bugün yıkım aşamasına geldik." diye konuştu.

"Yıkım çalışmaları bir hafta içerisinde tamamlanacak"

Belediye Başkanı Tavlı, sel felaketinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı bakanların kenti ziyaret ettiğini anımsattı.

Yıkılan 4 köprünün hızla yapılarak, tekrar halkın hizmetine sunulduğunu aktaran Tavlı, destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bakanlara teşekkür etti.

Tavlı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bölgeyi ziyareti sırasında bu binanın risk oluşturduğunu söylemesinin ardından yapılan çalışmada yıkım kararının alındığına işaret ederek, "Yıkım kararından sonra binanın kamulaştırması tamamlandı. Bugün de binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öztürk ise yapının, riskli bina kapsamında yıkılmasına karar verildiğine değinerek, vatandaşların dere yataklarından uzak durmasını istedi.

Öztürk, söz konusu yapının yıkımının bir hafta içerisinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA