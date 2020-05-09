ORDU Ceren'in annesi: Anneler Günü'nde bana kahvaltı sürprizi yapardı
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ORDU Ceren'in annesi: Anneler Günü'nde bana kahvaltı sürprizi yapardı

ORDU Ceren'in annesi: Anneler Günü'nde bana kahvaltı sürprizi yapardı
09.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:08

Ceren'in annesi: Anneler Günü'nde bana kahvaltı sürprizi yapardıORDU'da, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) annesi Güfer Özdemir, Anneler Günü'ne buruk giriyor.

Ceren'in annesi: Anneler Günü'nde bana kahvaltı sürprizi yapardı

ORDU'da, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) annesi Güfer Özdemir, Anneler Günü'ne buruk giriyor. Ceren'in her Anneler Günü'nde kendisine özel kahvaltı hazırladığını anlatan Güfer Özdemir, 'O özel günleri çok güzel takip ederdi. Hiç kaçırmazdı. Bana sarılmasını çok özledim' dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 3 Aralık 2019'da, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından takip edilip, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Ceren'siz buruk bir Anneler Günü geçireceklerini söyleyen Güfer Özdemir, Ceren'in her Anneler Günü'nde sabah kahvaltısı hazırladığını anlattı. Güfer Özdemir, 'Ceren, Anneler Günü'nde özellikle hediye almak isterdi. Zaman zaman da alırdı ama ben pek hediye istemezdim. En güzel şeyin öpücük olduğunu söylerdim. Pazar günü olduğu için Anneler Günü, Ceren bana pazar kahvaltısı hazırlardı. Yani sen hazırlama anne biz hazırlayalım deyip, ablasıyla birlikte hazırlarlardı. Ablası olmasa da kendisi hazırlardı. 'Prenses gel' diyerek kahvaltımızı birlikte yapardık. Bu en büyük sürprizlerinden birisiydi. Benim de çok hoşuma giderdi. Tabi buruk bir Anneler Günü geçireceğiz şimdi ama Ceren hep yanımızda? diye konuştu.

'EN ÇOK SARILMASINI ÖZLEDİM'

Ceren'in geçtiğimiz yıl Anneler Günü'nde kendisine penye hediye ettiğini belirten Özdemir, 'Ceren geçen seneki Anneler Günü'nde bana çok güzel bir penye almıştı. Ben hatta alma kızım, gerek yok, paranı harcama demiştim. Bir de yaş pasta almıştı. Mutlu olmuştum. Son Anneler Günü'nü öyle geçirmiştik. Sürprizleri severdi Ceren. Ben ona yapardım, o da bana yapardı. Tabi bu sene çok buruk geçecek Ceren'siz Anneler Günü. O, özel günleri çok güzel takip ederdi. Hiç kaçırmazdı. Bana sarılmasını çok özledim. Sıkı sıkı sarılırdı' dedi.

'KATİLİ YETİŞTİREN DE BİZİZ, MASUMU YETİŞTİREN DE'

Anneler Günü'nü de kutlayan Özdemir, 'Çocukları yetiştiren biz anneler; sevgi, insan onuruna yakışır çocuklar yetiştiren tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutluyorum. Katili yetiştiren de biziz, masumu yetiştiren de biziz. Fakat ben masum, sevgi ve saygıyla yetiştirilen, insan onuruna yakışır şekilde yetiştirilen çocukların annelerini ayriyeten kutlamak istiyorum' ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM'

Ceren'in ölümünde ihmali olanların ceza alması için hukuki mücadelesini sürdüreceğini kaydeden Özdemir, şunları dedi:

'Katil cezayı aldı ama katili sokağa salanlar cezayı almadı. Kanun dediler, aslında kanun değil. 3 veya 5 senesi kalan mahkumlar açık cezaevine çıkabilir o kanuna katılıyorum ama kanunu uygulayanların yanlışlığı vardı. Onlar ceza almadı. Ben onlar ceza almadığı sürece de rahat etmeyeceğim. Onların ceza alması Ceren'i geri getirmeyecek ama bundan sonraki süreçte diğer çocukların ya da diğer insanların bu şekilde mağdur olmaları, annelerin yürüklerinin yanmaması için mücadeleme devam edeceğim. Çünkü bir sürü suç unsuru varken sokağa bırakılmasında görevlilerin çok büyük ihmali var. İhmali olanların ceza almasını istiyorum ve bu davanın da hiçbir zaman peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Benimle birlikte herkesin mücadele etmesi lazım. Sadece benim davam değil. Herkesin davası. Çünkü sadece benim çocuğumun katili değil, tüm toplumun katili. Benim çocuğumun hiçbir suçu yoktu. Ortaya atılan bir bombaydı. Onu o sokağa bırakanlar mutlaka ceza almalı diye düşünüyorum?

ORDU Ceren'in annesi: Anneler Günü'nde bana kahvaltı sürprizi yapardı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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