Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ordu Barosunun 60. yıl etkinliği kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Feyzioğlu, Altınordu ilçesindeki otelde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Ordu'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

TBB'de uzun yıllardır yöneticilik yaptığını anımsatan Feyzioğlu, baro başkanlığı adaylığı ve seçim süreci sonrasına ilişkin anılarını paylaştı.

Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz ise bugün itibarıyla aktif üye sayılarının 390'a ulaştığını aktardı.

Baronun, kuruluşundan bu yana her zaman ilin en güçlü, ses getiren ve başarılı meslek örgütlerinden olduğunu vurgulayan Poyraz, meslek içi çalışmalarının yanında toplum sözcülüğünü de üstlendiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Poyraz, Feyzioğlu'na katılımı dolayısıyla plaket sundu. Daha sonra meslekte 40 ve 50. yılını dolduran avukatlara plaket verildi.