ORC'nin en başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a büyük şok!
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ORC'nin en başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a büyük şok!

ORC Araştırma şirketinin yapmış olduğu en başarılı CHP'li belediye başkanları araştırmasında ilk sırada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yer aldı. Ankette Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ilk 3'e giremedi.

ORC'nin en başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a büyük şok!
23.07.2020 09:24 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:27

ORC Araştırma Şirketi'nin Yerel Yönetimler Performans Araştırma anketi sonuçlandı. Ankette CHP'li başkanlar arasında en başarılı belediye sonuçlarına yer verildi.

SON 2 AYLIK PERFORMANS SORULDU

Belediye Başkanlarının kendi seçmen grubunda değerlendirildiği araştırmada katılımcılara "Son 2 ayı değerlendirdiğinizde şehrinizin büyükşehir belediye başkanı'nı başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

İşte ORC'nin yapmış olduğu araştırmadan çıkan sonuç:

ORC'nin en başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a büyük şok!

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İLK 3'TE YOK

Çıkan sonuçlara göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 61,4 oranıyla ile birinci sırada yer aldı. Başkan Böcek'i yüzde 59.2 oranı ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yüzde 55,9 oranı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş takip etti. İlk 3'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olmaması dikkat çekti.

Manşet

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